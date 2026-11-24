इस साल के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को माइकल उरी होस्ट करेंगे, जबकि विजय सेतुपति एक अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। प्रोड्यूसर कविता गुप्ता ने विजय सेतुपति को इस इवेंट में लाने में अहम भूमिका निभाई है। कविता 'इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज' की बोर्ड मेंबर भी हैं। उन्होंने 2024 में कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी होस्ट करने में भी मदद की थी।इवेंट में विजय सेतुपति ब्लैक आउटफिट में पहुंचें। उनके ब्लेजर के कंधे पर और बाईं तरफ कमर के नीचे वाली साइड पर गोल्डन कढ़ाई थी। हल्की दाढ़ी और करीने से संवारे गए बालों से उन्होंने फैंस का ध्यान खींचा।