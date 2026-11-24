एमी अवार्ड्स 2026: विजय सेतुपति बने प्रेजेंटर, देश को मिले 2 नामांकन; जानें भारत में कैसे देखें?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 24 Nov 2026 07:37 AM IST
सार
- 54वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में भारत से एक अभिनेता पहुंचा है।
- प्रोड्यूसर कविता गुप्ता ने भारतीय अभिनेता को इवेंट में लाने में अहम भूमिका निभाई है।
- उन्होंने 2024 में कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी होस्ट करने में भी मदद की थी।
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विस्तार
54वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का इवेंट भारत के लिए काफी खास है। इसकी वजह यह है कि इवेंट में भारत से एक अभिनेता पहुंचे हैं। वह अवॉर्ड प्रेजेंर बने हैं। वहीं एमी अवार्ड्स में भारत से दो प्रोजेक्ट को नामांकन मिले हैं। इस खबर में जानिए एमी अवॉर्ड्स में क्या खास है।
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विजय सेतुपति बने प्रेजेंटर
इस साल के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को माइकल उरी होस्ट करेंगे, जबकि विजय सेतुपति एक अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। प्रोड्यूसर कविता गुप्ता ने विजय सेतुपति को इस इवेंट में लाने में अहम भूमिका निभाई है। कविता 'इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज' की बोर्ड मेंबर भी हैं। उन्होंने 2024 में कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी होस्ट करने में भी मदद की थी।
इवेंट में विजय सेतुपति ब्लैक आउटफिट में पहुंचें। उनके ब्लेजर के कंधे पर और बाईं तरफ कमर के नीचे वाली साइड पर गोल्डन कढ़ाई थी। हल्की दाढ़ी और करीने से संवारे गए बालों से उन्होंने फैंस का ध्यान खींचा।
इस साल के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को माइकल उरी होस्ट करेंगे, जबकि विजय सेतुपति एक अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। प्रोड्यूसर कविता गुप्ता ने विजय सेतुपति को इस इवेंट में लाने में अहम भूमिका निभाई है। कविता 'इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज' की बोर्ड मेंबर भी हैं। उन्होंने 2024 में कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी होस्ट करने में भी मदद की थी।
इवेंट में विजय सेतुपति ब्लैक आउटफिट में पहुंचें। उनके ब्लेजर के कंधे पर और बाईं तरफ कमर के नीचे वाली साइड पर गोल्डन कढ़ाई थी। हल्की दाढ़ी और करीने से संवारे गए बालों से उन्होंने फैंस का ध्यान खींचा।
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भारत को मिले दो नामांकन
वीर दास को उनके नेटफ्लिक्स स्पेशल 'वीर दास: फुल वॉल्यूम' के लिए कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। 2021 में 'फॉर इंडिया' और 2023 में 'लैंडिंग' के बाद यह उनका तीसरा नॉमिनेशन है।
भारत का दूसरा नॉमिनेशन 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' के लिए ड्रामा सीरीज कैटेगरी में है। इस शो में मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब मुख्य भूमिकाओं में हैं।
वीर दास को उनके नेटफ्लिक्स स्पेशल 'वीर दास: फुल वॉल्यूम' के लिए कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। 2021 में 'फॉर इंडिया' और 2023 में 'लैंडिंग' के बाद यह उनका तीसरा नॉमिनेशन है।
भारत का दूसरा नॉमिनेशन 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' के लिए ड्रामा सीरीज कैटेगरी में है। इस शो में मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब मुख्य भूमिकाओं में हैं।
भारत में कैसे देखें
इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2026 का आयोजन 23 नवंबर को होगा लेकिन भारतीय दर्शक इस समारोह को 24 नवंबर को सुबह 3:30 बजे से देख सकेंगे। आयोजकों ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह इवेंट भारत में टेलीविजन पर दिखाया जाएगा या किसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा।
इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2026 का आयोजन 23 नवंबर को होगा लेकिन भारतीय दर्शक इस समारोह को 24 नवंबर को सुबह 3:30 बजे से देख सकेंगे। आयोजकों ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि यह इवेंट भारत में टेलीविजन पर दिखाया जाएगा या किसी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा।
भारत के जीतने का इतिहास
- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में कई सम्मान हासिल किए हैं।
- 2023 में प्रोड्यूसर एकता कपूर को 'इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड' मिला।
- वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला और फिल्ममेकर बनीं।
- उनसे पहले, सुभाष चंद्रा को 2011 में यही पुरस्कार मिला था। 2020 में 'दिल्ली क्राइम' ने इंटरनेशनल एमी जीता।
- कॉमेडियन वीर दास ने 2023 में अपने शो 'वीर दास: लैंडिंग' के लिए यह पुरस्कार हासिल किया।