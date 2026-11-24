शहनाज गिल ने गुरुद्वारा में मत्था टेका

अभिनेत्री शहनाज गिल ने गुरु पर्व को पूरे उल्लास और उत्साह के साथ मनाया है। वे इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गईं। वहां उन्होंने मत्था टेका और प्रार्थना की। अभिनेत्री ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं'।