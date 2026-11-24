बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड तक की फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने थिएटर्स में सजी हुई हैं। आइए जानते हैं तीनों फिल्मों का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
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रामायण
- फोटो : साभार@imdb
'रामायण' ने 20वें दिन कमाए इतने करोड़
'रामायण' रिलीज के 20वें दिन बुधवार को 12.07 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इन आंकड़ों के साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,155.89 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 967.52 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1,709.65 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि, फिल्म के भारत में अंतिम आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।
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फिल्म ओम
- फोटो : सोशल मीडिया
'ओम ऑपरेशन मोल' के पांचवें दिन की कमाई
धनुष की फिल्म 'ओम ऑपरेशन मोल' भी सिनेमाघरों में चल रही है। रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ने भारत में 3.23 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 68.71 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 59.18 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म के अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं।
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गॉडजिला माइनस जीरो
- फोटो : सोशल मीडिया
'गॉडजिला माइनस जीरो' का हाल बेहाल
हॉलीवुड फिल्म 'गॉडजिला माइनस जीरो' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन बाकी दोनों फिल्मों के मुकाबले कमजोर रहा है। रिलीज के पांचवें दिन फिल्म ने भारत में 44 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया।
इसके साथ ही फिल्म की कुल भारतीय ग्रॉस कमाई 4.54 करोड़ रुपये और नेट कमाई 3.79 करोड़ रुपये हो गई है। फिल्म के अंतिम बॉक्स ऑफिस आंकड़े अभी आने बाकी हैं।
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