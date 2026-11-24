'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद फिर साथ आए हर्षवर्धन राणे और अंशुल गर्ग, नई फिल्म का किया एलान; कब होगी रिलीज?
- अभिनेता हर्षवर्धन राणे एक बार फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग के साथ काम करने जा रहे हैं।
- दोनों ने अपनी नई फिल्म का एलान कर दिया है।
- जानिए क्या होगी फिल्म की कहानी और कब होगी रिलीज।
विस्तार
हर्षवर्धन राणे ने किया नई फिल्म का एलान
मेकर्स ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस नई फिल्म की जानकारी दी। पोस्ट के साथ एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें हर्षवर्धन राणे और अंशुल गर्ग साथ बैठे अपनी अगली फिल्म को लेकर बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में हर्षवर्धन इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। वहीं, अंशुल गर्ग कहते हैं, 'चलो करते हैं।'
इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, 'ब्लॉकबस्टर जोड़ी की वापसी हो रही है। अंशुल गर्ग और हर्षवर्धन राणे एक बार फिर 'मजनू' के साथ साथ आ रहे हैं। 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद एक और यादगार सफर के लिए तैयार हो जाइए। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2026 में शुरू होगी।'
'मजनू' को देसी म्यूजिक फैक्ट्री के बैनर तले बनाया जाएगा। इस फिल्म के साथ हर्षवर्धन राणे और प्रोडक्शन हाउस दूसरी बार साथ काम करेंगे। इससे पहले दोनों ने 'एक दीवाने की दीवानियत' में साथ काम किया था। फिल्म में अभिनेत्री सोनम बाजवा ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म अक्टूबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
देखें पोस्ट-
अब हर्षवर्धन राणे और अंशुल गर्ग की जोड़ी एक बार फिर रोमांटिक कहानी के साथ दर्शकों के बीच आने की तैयारी कर रही है। हालांकि, 'मजनू' की कहानी और बाकी कलाकारों को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।