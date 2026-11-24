कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों को भी दी ये चेतावनी

बम धमाके की धमकी के साथ ही कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वे कॉन्सर्ट में अपने साथ बच्चों को न लेकर आएं। आईफोन पर कॉल का जवाब न दें और मेट्रो से यात्रा न करें। पुलिस इस ईमेल की सत्यता और भेजने वाले की पहचान करने में जुट गई है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है।