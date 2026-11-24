कोलाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' 5 नवंबर को नॉर्थ अमेरिका के 1,433 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दूसरे हफ्ते में ही फिल्म को 300 से ज्यादा सिनेमाघरों से हटा दिया गया था। वहीं, 20 नवंबर तक इसकी स्क्रीन की संख्या घटकर 681 रह गई। यानी रिलीज के पहले हफ्ते के मुकाबले फिल्म अब 752 कम सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है।हालांकि, किसी फिल्म के तीसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या कम होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा अक्सर तब होता है, जब नई फिल्में रिलीज होती हैं और उन्हें ज्यादा स्क्रीन दी जाती हैं। 'रामायण' के मामले में भी स्क्रीन कम होने के साथ-साथ कमाई में गिरावट देखने को मिली है।रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले वीकएंड पर करीब 89.3 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं, दूसरे वीकएंड में इसकी कमाई लगभग 53 करोड़ रुपये रही। तीसरे वीकएंड में यह आंकड़ा घटकर करीब 18-20 करोड़ रुपये रह गया। यानी दूसरे वीकएंड के मुकाबले तीसरे वीकएंड में फिल्म की कमाई में 60 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है।

क्या विदेशों में धीमी पड़ रही है 'रामायण' की रफ्तार?

नॉर्थ अमेरिका में सिनेमाघरों की संख्या कम होना इस बात का संकेत जरूर है कि फिल्म की शुरुआती रफ्तार अब धीमी हो रही है। हालांकि, इसे फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर असफलता या बड़ी गिरावट मानना जल्दबाजी होगी। फिल्म ने अब तक इस मार्केट में करीब 28 मिलियन डॉलर यानी लगभग 250 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।



'रामायण' नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल होने की दौड़ में है। फिल्म को भारतीय दर्शकों के साथ-साथ दूसरे देशों के लोगों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसकी भव्यता और पौराणिक कहानी ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान खींचा है।



ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के विदेशी बॉक्स ऑफिस आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन तक दुनियाभर के विदेशी बाजारों से करीब 563 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। यह फिल्म की कुल कमाई में बड़ा योगदान है। ऐसे में नॉर्थ अमेरिका में स्क्रीन की संख्या कम होने के बावजूद फिल्म का विदेशी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन काफी अहम बना हुआ है।