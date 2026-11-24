‘जो बचे हैं संग समेट लो’ के बारे में

यह पाकिस्तानी सीरीज 4 दिसंबर 2026 को ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। इस सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, अहद रजा मीर, हानिया आमिर और अन्य पाकिस्तानी कलाकार शामिल हैं।



🇮🇳 Terror Gets No Applause. Nation Comes First. 🇮🇳 The All Indian Cine Workers Association (AICWA) has written to Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, demanding that the Pakistani series "Bachay Hain Sang Samait Lo" is not released on Netflix in India on 4 December 2026. Pakistan was, is and will remain a terrorist country. Its series, films, songs, podcasts and all other content have no place on Indian screens. We have also demanded a strong, permanent law with the severest penalties, and we appeal to Netflix India and all OTT platforms never to show any Pakistani content in India. Nation Comes First. Always. | #AICWA | #NationComesFirst | #BoycottPakistaniContent | #Netflix |#Pahalgam | #Pulwama | #AllIndianCineWorkersAssociation | #Pakistani | #Pakistan | #PakistanTerroristCountry | | @narendramodi | @PMOIndia | @AmitShah | @HMOIndia | @AshwiniVaishnaw | @MIB_India | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta | @netflix | @NetflixIndia |