बोलीं- इनके घर जन्म मेरा सौभाग्य

एशा देओल से जब पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री के इतने प्रतिष्ठित परिवार से होने के चलते हुए कभी दबाव महसूस हुआ? उन्होंने कहा कि वे इसे अपना सौभाग्य मानती हैं कि वे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी हैं। एशा ने कहा, 'आप जानते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो मेरे साथ दोनों हैं। मैं कहूंगी कि इस खूबसूरत कपल के यहां पैदा होना और उनकी बेटी होना अपने आप में एक ऐसी चीज है, जिस पर मुझे बहुत गर्व है और मैं उनकी बेटी होने पर खुद को खुशकिस्मत मानती हूं। तो मैं इसे इसी तरह देखती हूं'।