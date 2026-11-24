सलमान खान: एक बार फिर सूरज बड़जात्या की फिल्म में प्रेम बनकर लौटेंगे भाईजान, यह होगा टाइटल; कब होगी रिलीज?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 24 Nov 2026 04:31 PM IST
सार
- फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं।
- इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, शरवरी के साथ नजर आएंगे।
- इसके अलावा, फैंस को सूरज बड़जात्या और सलमान की जोड़ी के दोबारा साथ आने का भी इंतजार है।
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विस्तार
सूरज बड़जात्या इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म में आयुष्मान प्रेम का किरदार निभा रहे हैं। वहीं इसके बाद सूरज बड़जात्या औस सलमान खान की जोड़ी एक बार फिर साथ आने वाली है। अब निर्देशक ने इस फिल्म को लेकर नया अपडेट दिया है।
'प्रेम की शादी' पर क्या बोले सूरज बड़जात्या?
फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के साथ अपनी फिल्म 'प्रेम की शादी' के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए दर्शकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। निर्देशक ने कहा, 'अभी थोड़ा सा वक्त और है, क्योंकि थोड़ा और मुझे कुछ चीजें पॉलिश करनी हैं।'
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'प्रेम की शादी' पर क्या बोले सूरज बड़जात्या?
फ्री प्रेस जर्नल को दिए एक हालिया इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के साथ अपनी फिल्म 'प्रेम की शादी' के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए दर्शकों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। निर्देशक ने कहा, 'अभी थोड़ा सा वक्त और है, क्योंकि थोड़ा और मुझे कुछ चीजें पॉलिश करनी हैं।'
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2022 में हुआ था फिल्म का एलान
साल 2022 में सलमान खान, सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने अपनी अगली फिल्म में साथ काम करने का एलान किया था। जब सूरज ने कहा था कि प्रेम वापस आएगा, तो उन्होंने यह भी बताया था कि फिल्म का टाइटल रजिस्टर करवा लिया गया है।
इसके बाद सलमान ने भी कहा था कि प्रेम वापस आएगा और सूरज यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बार उसकी शादी भी हो जाए। इसी दौरान सुपरस्टार ने फिल्म के नाम 'प्रेम की शादी' का भी खुलासा किया था।
साल 2022 में सलमान खान, सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' की स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने अपनी अगली फिल्म में साथ काम करने का एलान किया था। जब सूरज ने कहा था कि प्रेम वापस आएगा, तो उन्होंने यह भी बताया था कि फिल्म का टाइटल रजिस्टर करवा लिया गया है।
इसके बाद सलमान ने भी कहा था कि प्रेम वापस आएगा और सूरज यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बार उसकी शादी भी हो जाए। इसी दौरान सुपरस्टार ने फिल्म के नाम 'प्रेम की शादी' का भी खुलासा किया था।
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इन फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं सलमान और सूरज
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- सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी इससे पहले कई हिट फिल्मों में साथ काम कर चुकी है।
- दोनों ने 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन', 'हम साथ-साथ हैं' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।
- इन सभी फिल्मों में सलमान खान ने प्रेम का यादगार किरदार निभाया था।
- अब एक बार फिर दोनों की जोड़ी पर्दे पर वापसी करने वाली है।
- हालांकि, सूरज बड़जात्या के ताजा बयान से साफ है कि फिल्म को तैयार होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा।
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