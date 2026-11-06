धनतेरस: 'असली दौलत सिर्फ पैसा या सोना-चांदी नहीं होती', राजपाल यादव से लेकर अक्षय कुमार तक ने दी शुभकामनाएं

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विज्ञापन देशभर में आज धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों से लेकर घरों तक रौनक देखने को मिल रही है। हर कोई इस खास मौके पर अपने परिवार और करीबियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहा है। वहीं, बॉलीवुड सितारे भी त्योहार के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को धनतेरस की बधाई दी है। इस लिस्ट में राजपाल यादव से लेकर अक्षय कुमार तक के नाम शामिल हैं।

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राजपाल यादव ने खास मैसेज के साथ दी शुभकामनाएं

धनतेरस के मौके पर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने भी अपने चाहने वालों को त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले राजपाल यादव के फैंस के लिए उनका यह त्योहार संदेश खास है। अभिनेता ने इस शुभ अवसर पर सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि आने की कामना की।



सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए अभिनेता ने लिखा, 'धनतेरस पर हम धन की पूजा करते हैं, लेकिन असली दौलत सिर्फ पैसे या सोने-चांदी नहीं होती। हमारी जिंदगी में अपनों का साथ, परिवार का प्यार, रिश्तों की मिठास और अच्छा स्वास्थ्य भी किसी खजाने से कम नहीं हैं। क्योंकि आखिरकार, अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जिसके साथ अपने हों, चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में सुकून हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।'

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