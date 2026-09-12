प्रकाश राज: 'यह क्या ड्रामा हो रहा है?' एसआईआर प्रक्रिया पर फिर नाराज अभिनेता; उठाए ये सवाल

बोले- 'क्या ड्रामा है'

कर्नाटक में SIR ड्राफ्ट पर एक्टर प्रकाश राज कहते हैं, 'छह महीने का नोटिस दें। उन्हें मौका दें। नोटिस दो दिन पहले, एक दिन पहले भेजे गए हैं। नोटिस में वे दो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जब आप जाते हैं, तो आपसे छह-सात डॉक्यूमेंट के लिए परेशान किया जाता है। अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मां के बूथ को ही देख लीजिए। फाइनल ड्राफ्ट में अंग्रेजी और कन्नड़ में नाम अलग-अलग हैं। पति का नाम अलग है। कन्नड़ में अलग है। अंग्रेजी में पते अलग हैं। यह क्या ड्रामा हो रहा है'?



'कर्नाटक के 10 अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे'

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए प्रकाश राज ने कहा, ' उन्होंने 20 अगस्त को वादा किया था कि हटाए गए वोटरों की लिस्ट हर बूथ पर लगाई जाएगी। ग्राम पंचायत सभाएं होंगी। एक भी ग्राम पंचायत सभा नहीं हुई। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ताकि कल कोर्ट में कह सकें कि हमने कोशिश की थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे साबित होता है कि यह एक घोटाला है। वे सुनने वाले नहीं थे। 20 से 30 तारीख तक, सिविल सोसाइटी के तौर पर, हम कर्नाटक के 10 अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगे। अलग-अलग बूथों पर जाएंगे और अपना सोशल ऑडिट करेंगे'।

