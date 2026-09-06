इंटरव्यू: 'द रिवोल्यूशनरीज' के लिए प्रतिभा रांटा ने देखी श्रीदेवी की चालबाज, बोलीं- उनकी टाइमिंग नहीं छू सकते

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विज्ञापन वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' में प्रतिभा रांटा का किरदार सिर्फ गंभीर और जुझारू नहीं है। 17 साल की प्रतिभा लाहिड़ी (किरदार का नाम) का एक चुलबुला और मजाकिया अंदाज भी है, जो कहानी के साथ बदलता है। इस हिस्से को निभाने के लिए प्रतिभा को निखिल आडवाणी से एक ऐसी सलाह मिली.. जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री की याद दिला दी।

अपने किरदार में खुद की झलक दिखी

अपने किरदार से समानता पर प्रतिभा कहती हैं, 'मेरा किरदार भी बहुत प्रोग्रेसिव है। उसे भी हर जगह शामिल रहना है। मुझे भी हर चीज जाननी होती है, तो वो चीज मैं भी हूं असल जिंदगी में।'

वह बताती हैं, 'अगर ऐसा कोई गुण है, जो असल में मुझमें नहीं है, तो वो थोड़ा कॉमिक करना है। सीरीज के पहले दो एपिसोड में किरदार थोड़ा कॉमिक है और फिर धीरे-धीरे उसमें बदलाव आता है। वो उस वक्त 17 साल की है।'

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निखिल आडवाणी ने कहा- 'चालबाज' देखो

किरदार के इस हिस्से के लिए निखिल आडवाणी ने प्रतिभा को श्रीदेवी की 'चालबाज' देखने की सलाह दी। वह कहती हैं, 'निखिल सर ने मुझे श्रीदेवी की फिल्म 'चालबाज' देखने को कहा। उनकी कॉमिक टाइमिंग को कोई छू नहीं सकता। मैंने वो फिल्म देखी और पूरी कोशिश की कि उस कॉमिक टाइमिंग को अपने किरदार में ला सकूं। लेकिन जाहिर है, श्रीदेवी ने जो किया है, उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। वो अविश्वसनीय है।'

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'मेरे लिए क्रांति अंदर से शुरू होती है'

अपनी जिंदगी में क्रांति के मायने बताते हुए प्रतिभा कहती हैं, 'मुझे लगता है क्रांति हमेशा आपके अंदर से शुरू होती है। अगर आप मेरी जिंदगी में पूछेंगे कि ऐसी कौन-सी क्रांति हो या ऐसी कौन-सी भावना हो, जहां पर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया हो, तो वो मेरा करियर तय करना है। मेरी पसंद क्या है, वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जो मुझे पसंद है, वो करने का अधिकार अपने पास रखना, यही मेरे लिए एक क्रांति है।'

काम चुनने में जल्दबाजी नहीं

आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रतिभा कहती हैं, 'मानो या न मानो, मैं इस सीरीज के अलावा कुछ भी नहीं कर रही हूं। मैं अपना काम बहुत सोच-समझकर चुनती हूं और इंतजार करती हूं कि मेरे पास ऐसी कौन-सी कहानी आएगी, जो मुझे बहुत उत्साहित करे। मुझे इस बात का गम भी नहीं है कि कुछ काम नहीं है। मैं बहुत उम्मीद रखती हूं।

जो भी किरदार मैं उठा रही हूं, बहुत सोच-समझकर उठा रही हूं। जब तक वो मुझे उत्साहित नहीं करता, तो मैं उसमें पूरी तरह नहीं उतर पाती, क्योंकि जब मैं किसी प्रोजेक्ट में उतरती हूं, तो अपना सब कुछ उसमें लगा देती हूं।'