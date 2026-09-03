फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Celebs Interviews ›   orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation

इंटरव्यू: ‘मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा’, ओरी ने साझा किया KKK15 का अनुभव; बोले- पहला और आखिरी शो था

Thu, 03 Sep 2026 07:37 PM IST
किरण जैन
Kiran Vinod Kumar Jain किरण जैन
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:37 PM IST
सार

Orry Interview: ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणि को देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह शो में इतने हफ्तों तक टिक पाएंगे। 
 

विज्ञापन
orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation
ओरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खुद ओरी के लिए भी शाे में पांचवे हफ्ते तक पहुंचना हैरानी वाली बात थी। अमर उजाला से खास बातचीत में ओरी ने शो में अपने सफर, स्टंट के दौरान महसूस हुए डर और लोगों की उम्मीदों पर बात की।
विज्ञापन

orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation
ओरी - फोटो : इंस्टाग्राम- @orry
‘लोगों ने मुझे बहुत कम आंका’ 
ओरी कहते हैं, ‘मैं हैरान था। मुझे नहीं पता था कि लोगों ने मेरे बारे में इतना कम सोचा है। जब मेरे शो से बाहर होने की खबरें चल रही थीं, तब मेरे नाम की कोई चर्चा नहीं थी। लोगों को सच में लगा था कि मैं पहले ही एपिसोड में बाहर हो गया हूं। 
जब आपकी उम्मीद ही बहुत कम हो तो 10 में से दो नंबर भी बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों ने मुझसे इतनी कम उम्मीद की थी कि मेरा पांचवें हफ्ते तक पहुंचना भी उन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन लग रहा था।’
विज्ञापन
विज्ञापन

orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation
ऑरी - फोटो : इंस्टाग्राम- @orry
‘लगा पानी से निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा’
शो में ओरी के लिए हर स्टंट चुनौतीपूर्ण था। लेकिन पानी के अंदर बस से पुतलों और अपने साथियों को बचाने वाला स्टंट उन्हें खास तौर पर याद है। 
वह कहते हैं, ‘कोई भी स्टंट आसान नहीं है। सभी लगभग एक जैसे ही मुश्किल होते हैं। लेकिन जो आखिरी स्टंट मैंने किया था, जिसमें बस से पुतलों और अपने साथियों को बचाना था, वह बहुत मुश्किल था। कोई नहीं समझ सकता कि पानी कितना ठंडा था और अंदर कितना दम घुट रहा था। एक वक्त तो मुझे सच में लगा कि क्या मैं समय पर ऊपर पहुंच पाऊंगा या यहीं मर जाऊंगा।’ 
 
विज्ञापन

orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation
ओरी - फोटो : इंस्टाग्राम- @orry
‘शिकायत करूंगा पर कभी हार नहीं मानूंगा’ 
ओरी बोले, ‘मैं फेल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मेरे माता-पिता ने मुझे कभी हार मानना सिखाया ही नहीं। मैं डरूंगा, घबराऊंगा, शिकायत करूंगा, नखरे करूंगा और खूब नाटक भी करूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा।’ 

orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation
ओरी - फोटो : इंस्टाग्राम- @orry
‘मुझे शो के लिए बुलाया नहीं गया’
‘खतरों के खिलाड़ी’ में ओरी की एंट्री भी दिलचस्प रही। वह कहते हैं, ‘मुझे शो के लिए कभी संपर्क नहीं किया गया था। मैंने खुद शो करने की इच्छा जताई थी। मैंने खुद को इस शो के लिए आगे किया था। मैं यह शो करना चाहता था और मैंने कलर्स और जियो से कहा था कि मैं इसे करना चाहता हूं।’

orry interview opened about his experience of khatron ke Khiladi 15 and life motivation
ओरी - फोटो : इंस्टाग्राम@orry
‘पहला और आखिरी शो था’ 
ओरी ने साफ किया कि ‘खतरों के खिलाड़ी’ उनके करियर की शुरुआत नहीं है। उनके लिए यह जिंदगी में एक बार करने वाला अनुभव था।  वह कहते हैं, ‘यह मेरा पहला और आखिरी शो था। मैं इसे अपने करियर की शुरुआत या आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मानता। यह मेरे लिए कोई करियर बनाने की कोशिश नहीं थी। यह मेरे लिए बस एक अलग काम था, जिसे मैं करना चाहता था।’
 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed