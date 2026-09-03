इंटरव्यू: जिद करके थिएटर में आईं रिया अहीर, कभी सुशांत के हाथों मिला सम्मान; जानें क्या बोले थे अमिताभ?

एक दिन में तीन-चार ऑडिशन तक

मॉडलिंग के साथ अभिनय में मौके तलाशने के लिए रिया लगातार ऑडिशन देती रहीं। उनका कहना है कि कई बार मन न होने के बावजूद भी वह ऑडिशन देने पहुंचती थीं। 'मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे ऑडिशन किए हैं, इतने सारे किरदार निभाए हैं। हर रोज कम से कम तीन-चार ऑडिशन किए हैं और हफ्ते में तो और ज्यादा हो जाते हैं। मन नहीं करता है, तब भी करते हैं। एक ऑडिशन हो तो भी तैयार होकर करते हैं।'



कैमरे के पीछे भी काम किया

अभिनय के साथ रिया ने फिल्म मेकिंग की दूसरी प्रक्रियाओं को भी करीब से समझा। वह कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं। 'मैं बतौर कास्टिंग असिस्टेंट भी रही हूं। मुझे कैमरे के आगे का काम भी पसंद है और कैमरे के पीछे का भी। आर. बाल्की सर के साथ भी मैंने बतौर कास्टिंग असिस्टेंट काम किया है। कोविड के वक्त करीब एक साल मैंने ये काम किया था।'