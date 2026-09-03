{"_id":"6a9977a65cef3fb4f100812a","slug":"viral-mumbai-model-rhiya-ahir-interview-on-kangna-ranaut-gen-z-gutter-comment-and-pulwama-attack-2026-09-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अमर उजाला इंटरव्यू: कंगना के जेनी जी बयान पर क्या बोलीं रिया अहीर? सुनाया ‘पुलवामा अटैक’ से जुड़ा किस्सा","category":{"title":"Celebs Interviews","title_hn":"साक्षात्कार","slug":"celebs-interviews"}}

विज्ञापन अमर उजाला डिजिटल से बातचीत में रिया ने कहा, ‘मैं 2016-17 से सोशल वर्क कर रही हूं। मैं एचआईवी प्रभावित बच्चों के साथ काम करती हूं, अनाथ बच्चों के लिए काम करती हूं। लेप्रेसी से प्रभावित इलाकों और गांवों में भी गई हूं। कोविड के समय वैक्सीनेशन ड्राइव में काम किया। स्कूलों में बैग बांटे, फ्रेंडशिप डे पर काम किया, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं अलग-अलग तरह से लोगों के लिए काम करती रही हूं।’

परिवार से मिली सेवा की सीख

इसकी शुरुआत उनके परिवार से हुई। ‘मेरे पापा आईटीबीपी में थे। हमारा परिवार सर्विस से जुड़ा हुआ है। मेरे पापा भी लोगों की मदद करते रहे हैं। वह स्कूल के स्टाफ से बात करके बच्चों का एडमिशन फ्री में करवा देते थे। उन्होंने कभी इसके बदले कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। बस यही था कि उस बच्चे को पढ़ने का मौका मिल जाए।’

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पुलवामा के समय बची जान

परिवार से जुड़ा एक किस्सा रिया आज भी नहीं भूलतीं। ‘जब पुलवामा अटैक हुआ था (14 फरवरी 2019) उस समय मेरे बड़े पापा की बटालियन पुलवामा के लिए जा रही थी। वह भी उसी बटालियन में थे। वह कुछ मिनटों की वजह से बच गए। तो हमारे परिवार में सर्विस करने की भावना हमेशा से रही है। वह चीज मुझे मम्मी-पापा से मिली है, लेकिन जो मेरा क्रेज है, जो पैशन है, वो मेरा अपना है।’

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तो राजनीति में जाना चाहती हैं रिया?

बातचीत के दौरान, रिया ने राजनीति में आने की इच्छा भी जाहिर की। ‘लोग मुझे कहते हैं कि कोई कोर्स कर लो, लेकिन मैं करीब दो साल से अपने दोस्तों से कह रही हूं कि मुझे राजनीति में जाना है। मुझे राजनीति में जाना है। मेरे लिए राजनीति कोई खराब शब्द नहीं है। राजनीति जनता के लिए और जनता के द्वारा है। मैं एक ऐसा लोकतांत्रिक देश चाहती हूं, जहां अगर कोई अपनी आवाज उठाए तो उसे अपनी जान का डर न हो।’

‘दूसरों का दर्द अपने अंदर ले लेती हूं’

रिया इसकी वजह अपने कलाकार होने से जोड़ती हैं। ‘मुझे लगता है कि मेरे अंदर लोगों के लिए कुछ करने का भाव है, क्योंकि मैं ग्रासरूट लेवल पर हूं। मेरे आसपास जो होता है, क्योंकि मैं शायद एक कलाकार हूं, एक एक्टर हूं, इसलिए मैं दूसरों का दर्द और दुख अपने अंदर ले लेती हूं। जब आप एक कलाकार होते हैं तो आप दूसरे किरदार निभाते हैं। ऐसे किरदार जो अस्तित्व में भी नहीं होते, जिन्हें आप छू, महसूस या सुन नहीं सकते, फिर भी आप उन्हें निभाते हैं। तो शायद मैं दूसरों का दर्द सिर्फ सहानुभूति से नहीं, बल्कि महसूस करके समझ सकती हूं। मैं बदलाव लाना चाहती हूं।’