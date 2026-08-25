'पंचायत' फेम सुनीता राजवार बोलीं- ‘औरतों को खुद को बेचारा समझना बंद करना होगा’, सिनेमा में बराबरी पर रखी बात

‘नए कलाकार के साथ व्यवहार में फर्क दिखता है’

अपने शुरुआती दिनों का उदाहरण देते हुए वह कहती हैं, 'जब मैं छोटे किरदार करती थी, दो-तीन दिन के लिए काम होता था, तो मेरा ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि मेरे साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है या क्या कह रहा है। लेकिन जो अंतर होता है, वह तो दिखाई देता ही है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आने लगता है कि ये चीजें क्यों होती हैं।

शुरुआत में लगता है कि हम तो दो दिन के कलाकार हैं, हमें अच्छा कमरा नहीं दिया। लेकिन जब उसी फिल्म में लगातार काम करने लगते हैं तो समझ आता है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था। जो भी नया कलाकार आएगा और एक-दो दिन के लिए काम करेगा, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा।’

