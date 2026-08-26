‘भाई ही बहन की रक्षा करे, ऐसा तो..’, रक्षाबंधन पर सैफ ने याद किया बचपन; बताया बहनों काे क्या देते हैं गिफ्ट

सैफ के लिए त्योहार का मतलब है पूरा परिवार एक साथ

राखी से बात बाकी त्योहारों तक पहुंची तो सैफ के लिए त्योहारों की सबसे खास बात परिवार का साथ होना है। ‘मैं त्योहारों का बहुत आनंद लेता हूं। त्योहार बहुत खूबसूरत समय होता है। दिवाली हो, क्रिसमस हो, राखी हो... हर त्योहार में एक मौका मिलता है कि सब साथ हों। साथ में कुछ खाना पकाते हैं, साथ में खाते हैं। अगर एक प्रार्थना भी हो जाए, एक पूजा भी हो जाए, तो वो परिवार को बहुत अच्छी तरह जोड़ती है।’

आखिर में सैफ कहते हैं, ‘ये सिर्फ पूजा नहीं है। साथ में खाना खाना, कुछ बनाना, कुछ मनाना... ये बहुत खूबसूरत चीज है। परिवार को जोड़ती है। आजकल सब अपनी-अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। तो त्योहार में एक मौका मिलता है कि सब एक साथ आ जाएं। एक दिन के लिए ही सही। साथ बैठो, खाना खाओ, कुछ मनाओ... अच्छा लगता है। मेरे लिए त्योहार की यही सबसे खूबसूरत बात है।’