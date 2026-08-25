एक्सक्लूसिव: 'उन्होंने रोल दिया पर मैंने मना कर दिया', कुकू कोहली के निधन पर रजा मुराद भावुक; सुनाया किस्सा

'ठुकरा दिया था फिल्म का ऑफर'

'फूल और कांटे' से जुड़ी एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी। उन्होंने पहले मुझे एक रोल ऑफर किया था, जिसमें केवल एक दिन का काम था। मैंने वह रोल करने से मना कर दिया था। बाद में वह रोल गोगा कपूर ने किया।

फिर उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपको सबसे अच्छा रोल दे रहा हूं। उन्होंने मुझे गोगा कपूर के भाई का रोल दिया था, जो अमरीश पुरी को मारता है।

उस वक्त अमरीश पुरी को फिल्म में मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मेरा फिल्म में काफी अहम रोल था। मैं हमेशा उस रोल के लिए कुकू को याद करता हूं।