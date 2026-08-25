20 साल से हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए काम कर रहीं सोमी अली बोलीं- 'सिर्फ बातें करने से बराबरी नहीं आएगी'

'महिलाएं हमेशा पीड़ित और पुरुष हमेशा समस्या नहीं हैं'

बराबरी को लेकर सोमी एक और जरूरी बात कहती हैं। उनके मुताबिक, महिला समानता का मतलब हर मामले में महिला को सही और पुरुष को गलत मान लेना नहीं है।

'महिलाओं की मदद करते हुए मैंने हजारों महिलाओं के साथ काम किया है। मुझे सबसे ज्यादा यह बात परेशान करती है कि कई बार बराबरी का मतलब यह समझ लिया जाता है कि महिलाएं हमेशा पीड़ित हैं और पुरुष हमेशा समस्या हैं। हम इंसान हैं और हमारे भीतर कई परतें होती हैं। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं होता।



सच्ची बराबरी आसान नहीं है। अगर हम महिलाओं को सिर्फ पीड़ित और पुरुषों को सिर्फ अत्याचारी मानेंगे तो हम सच्चाई को देखना बंद कर देंगे। मैं इतनी टूटी हुई महिलाओं के साथ बैठ चुकी हूं कि उनके साथ हुए अत्याचार की सच्चाई से कभी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन मैंने इतना कुछ देखा भी है कि मैं समझती हूं कि इंसान सिर्फ एक चीज नहीं होता।'