विस्तार

विक्की कौशल और सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' दो जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को क्रिटिक्स समेत फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं, रिपोर्ट की मानें तो मूवी ने अपनी रिलीज डे पर छह करोड़ रुपये की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत की है। हालांकि, खुद को नंबर वन क्रिटिक मानने वाले कमाल राशिद खान अब इसे देखने के बाद इसका रिव्यू करते नजर आए हैं। फिल्म पर केआरके के रिव्यू ने सोशल मीडिया की हलचल बढ़ा दी है।

केआरके ने किया फिल्म का रिव्यू

लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' का रिव्यू करने के लिए कमाल आर खान ने ट्विटर का सहारा लिया है। केआरके ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, 'आखिरकार जरा हटके जरा बचके देखी और क्या बकवास फिल्म है। यह तीन घंटे का टॉर्चर है। यह समय और पैसे की पूरी बर्बादी है।'

Finally watched #ZHZB and what a crap film. It’s a torture of 3 hours. It’s total waste of time and money. The film is so poor that every scene is irritating. This Greebon Ki Film will be streaming free on JIO after few days, then why did they release it in the theatre? Kallu… — KRK (@kamaalrkhan) June 2, 2023

सारा-विक्की पर कसा जमकर तंज

कमाल राशिद खान ने आगे लिखा, 'फिल्म इतनी घटिया है कि हर दृश्य परेशान करने वाला है। यह गरीबों की फिल्म कुछ दिनों के बाद जियो पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी। आखिर इसे थिएटर में क्यों रिलीज किया? कल्लू भाई और सारा ने फुल ओवर एक्टिंग की है। डायरेक्टर क्लूलेस है। मेरी तरफ से एक स्टार।'



Film #ZaraHatkeZaraBachke is showing that government officers of MP govt are corrupt and they are giving govt scheme’s house to ineligible people after taking bribe. Therefore CM @ChouhanShivraj Ji should ban such film, which is accusing his government and central govt also. — KRK (@kamaalrkhan) June 2, 2023

Even #ZaraHatkeZaraBachke is showing that everybody is Badtameez in MP, whether he is educated or uneducated, lawyer, judge or security guard. So I believe that state government should ban this film immediately. — KRK (@kamaalrkhan) June 2, 2023

मध्य प्रदेश सरकार से की बैन की मांग

कमाल आर खान ने अपने दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि यह उनके राज्य की खराब छवि दिखाता है। केआरके ने ट्वीट में लिखा, 'फिल्म जरा हटके जरा बचके दिखा रही है कि एमपी सरकार के सरकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, और रिश्वत लेकर अपात्रों को सरकारी योजना के तहत बना घर दे रहे हैं, इसलिए सीएम शिवराज जी को ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो उनकी सरकार और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगा रही है।' केआरके ने आगे जोड़ा, 'यहां तक कि जरा हटके जरा बचके यह भी दिखा रही है कि मध्य प्रदेश में हर कोई बदतमीज है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, वकील, जज या सुरक्षा गार्ड। इसलिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार को इस फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए।'