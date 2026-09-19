{"_id":"6aaebad6bbfad5218a0fffc4","slug":"salman-khan-slammed-social-media-trollers-and-paparazzi-support-katrina-kaif-on-trollling-2026-09-19","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सलमान खान: ‘अगली बार चमाट मार देना’ ट्रोलर्स और पैपराजी पर भड़के सलमान, हुए शर्टलेस; कटरीना को लेकर कही ये बात","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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कैटरीना को ट्रोल करने पर भड़के भाईजान

दरअसल, बीते दिनों कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अंबानी के गणेशोत्सव में पहुंचे थे। इसके बाद कैटरीना को उनके लुक्स को लेकर कुछ लोगों ने ट्रोल किया था। इस पर बात करते हुए सलमान ने कहा, 'वो बूढ़ा हो गया है, ये हो गया...वो हो गया। किसी के लुक्स पर, किसी के खानदान पर, किसी के मां बनने पर उन्हें ट्रोल किया जाता है। मैं भी 60 का हो गया हूं। मुझे भी ट्रोल किया जाता है। कहते हैं बूढ़ा हो गया है।' विज्ञापन 'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में सलमान खान काफी गुस्से में नजर आए। बीते दिनों उनके लुक्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। अब नए एपिसोड में सलमान खान ने इसपर खुलकर बात की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

ट्रोलर को लेकर सुनाया पुराना किस्सा

सलमान ने इसी मामले पर बात करते हुए आगे बताया, '8 साल पहले एक लड़के ने मुझे ट्रोल किया था। तो साइबर सेल की मदद से पल भर में पता चल गया था कि वो कौन है? उसके घर पहुंचे तो पता चला कि उसके माता-पिता टीचर्स हैं। दो मिनट नहीं लगता उसकी लाइफ बर्बाद करने में। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया।'

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पैपराजी की भी लगाई क्लास

अजीब-अजीब एंगल्स से फोटो या वीडियो लेने वाले पैपराजी को लेकर भी सलमान ने बात की। उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठने से पहले कैमरा ऊपर रखते हैं। उतरने के बाद कैमरा हिप शॉट लेने के लिए पीछे रखते हैं। मेरी खुद की भांजी-भतीजी और को-स्टार्स के साथ ऐसा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आगे से कभी कोई ऐसा शॉट ले तो उसको उल्टा चमाट मारना।'

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