बॉक्स ऑफिस: दूसरे ही दिन ‘दायरा’ से दूर हुई पब्लिक, कुणाल भी पड़े सुस्त; हॉलीवुड ने फिर बॉलीवुड को पछाड़ा

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विज्ञापन इस शुक्रवार ‘हनुमान अंश’ को टक्कर देने के लिए दो नई बॉलीवुड फिल्में ‘वाइब’ और ‘दायरा’ रिलीज हुईं। जहां ‘वाइब’ में कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा जैसे कलाकार हैं वहीं ‘दायरा’ में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े नाम हैं। पर इन दोनों ही फिल्मों से ज्यादा कारोबार बीते दो दिनाें में एक हॉलीवुड फिल्म ने कर डाला है। यहां समझिए क्या है मामला?

‘दायरा’ ने दूसरे दिन कितना कमाया?

करीना कपूर और पृथ्वीराज अभिनीत फिल्म दायरा की शुरुआत तो बहुत ही बेकार रही।

फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को इज्जत बचाते हुए 1 करोड़ का बिजनेस किया।

वहीं दूसरे दिन भी खबर लिखे जाने तक इसने 99 लाख रुपये कमा लिए हैं।

इस तरह दो दिन में इस फिल्म ने किसी तरह घसीटकर लगभग 2 करोड़ रुपये कमाए।

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शनिवार को दर्शकों को मिली कैसी ‘वाइब’?

कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म वाइब ने पहले दिन 1 करोड़ 70 लाख रुपये का ठीक ठाक बिजनेस किया था। वहीं दूसरे दिन शनिवार को इसके शोज घटने के बाद भी इसने खबर लिखे जाने तक 1 करोड 64 लाख रुपये कमा लिए। इसके साथ ही दाे दिनों में इस फिल्म का टोटल 3.34 करोड़ रुपये हो चुका है। दोनों ही दिन इसने करीना की फिल्म दायरा से बेहतर कमाई की है।



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