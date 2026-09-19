बिग बॉस 20: लाइव टीवी पर सलमान को हुआ सीने में दर्द, घरवालों ने की डॉक्टर से मदद लेने की गुहार; जानें क्या हुआ
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 19 Sep 2026 10:41 PM IST
सार
Salman Khan: 'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ, जिसने फैंस को चिंता में डाल दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
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'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सलमान काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने एपिसोड के दौरान ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई। लेकिन इस बीच सलमान को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा, जिसे देखने के बाद सभी टेंशन में आ गए हैं।
शो के बीच सलमान को क्या हुआ?
दरअसल, शो के दौरान सलमान सभी कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द होने लगा और सलमान सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। इस बीच सलमान काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही सलमान दर्द की वजह से स्टेज पर ही लेट गए।
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शो के बीच सलमान को क्या हुआ?
दरअसल, शो के दौरान सलमान सभी कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द होने लगा और सलमान सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। इस बीच सलमान काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही सलमान दर्द की वजह से स्टेज पर ही लेट गए।
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सलमान का हाल देख चिंतित हुए फैंस
सलमान को इस हाल में देखकर उनके फैंस भी चिंता में आ गए हैं। अब इस पूरे पल के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसके बाद फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जता रहे हैं और उनके बेहतर होने की कामना कर रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट किया, 'क्या ये न्यूज सच्ची है? मैं उम्मीद करता हूं कि वो ठीक होंगे। इसके अलावा और भी कई यूजर्स ने उनके जल्द ही ठीक होने की कामना की।
देखें वीडियो-
सलमान को इस हाल में देखकर उनके फैंस भी चिंता में आ गए हैं। अब इस पूरे पल के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसके बाद फैंस उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता जता रहे हैं और उनके बेहतर होने की कामना कर रहे हैं।
एक यूजर ने कमेंट किया, 'क्या ये न्यूज सच्ची है? मैं उम्मीद करता हूं कि वो ठीक होंगे। इसके अलावा और भी कई यूजर्स ने उनके जल्द ही ठीक होने की कामना की।
देखें वीडियो-
Salman Khan getting a heart attack LIVE on television 💀#BiggBoss20 #SalmanKhan pic.twitter.com/cyC8MVJQGM— Sarthak🍷 (@Sarthk_corre) September 19, 2026
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नए एपिसोड में और क्या हुआ?
आज वीकएंड का वार में सलमान खान ने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई। आज के एपिसोड में सलमान ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा। दरअसल, बीते दिनों सलमान के लुक्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया था। अब आज के एपिसोड में सलमान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। यहां तक कि भाईजान ने अपनी शर्ट भी निकाल दी और ट्रोलर्स को कहा कि अब ट्रोल करो।
ये भी पढे़ं- सलमान खान: ‘अगली बार चमाट मार देना’ ट्रोलर्स और पैपराजी पर भड़के सलमान, हुए शर्टलेस; कटरीना को लेकर कही ये बात
आज वीकएंड का वार में सलमान खान ने ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई। आज के एपिसोड में सलमान ने ट्रोलर्स को जमकर लताड़ा। दरअसल, बीते दिनों सलमान के लुक्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया था। अब आज के एपिसोड में सलमान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। यहां तक कि भाईजान ने अपनी शर्ट भी निकाल दी और ट्रोलर्स को कहा कि अब ट्रोल करो।
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