नाना और मुश्ताक: ‘उदय भाई’ के बिना ‘बल्लू’ अधूरा, 15 दिन में दुनिया से गए ‘वेलकम’ के ये किरदार, फैंस हुए भावुक

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नाना पाटेकर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ‘वेलकम’ के उदय और बल्लू को याद कर रहे हैं। एक फैन ने एक्स पर लिखा, 'बल्लू स्वर्ग में उदय भाई का इंतजार कर रहे हैं।' दोनों कलाकारों के निधन का समय भले ही एक संयोग हो, लेकिन फैंस के लिए यह खबर बेहद भावुक कर देने वाली है।नाना पाटेकर ने फिल्म में उदय शेट्टी का किरदार निभाया था। मुश्ताक खान ने उसके वफादार साथी बल्लू का किरदार निभाया था। बल्लू हर मुश्किल में उदय के साथ खड़ा रहता था और अपनी हरकतों से लोगों को खूब हंसाता था।फिल्म में बल्लू की ‘टूटी हुई टांग’ वाला किस्सा भी काफी यादगार था। बल्लू दावा करता है कि गुस्से में उदय भाई ने उसकी टांग हॉकी स्टिक से तोड़ दी थी। इसके बाद वह यह भी बताता है कि उदय ने उसका इलाज करवाया और उसे नकली पैर तक दिलवाया। लेकिन बाद में पता चलता है कि बल्लू की टांग असल में कभी टूटी ही नहीं थी। फिल्म का यह मजेदार ट्विस्ट आज भी दर्शकों को खूब हंसाता है।अब फैंस दोनों के निधन पर दुख जाहिर कर रह हैं।