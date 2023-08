पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर 'द कश्मीर फाइल्स' का जलवा देखने को मिला था। विवेक रंजन अग्निहोत्री निर्देशित 'द कश्मीर फाइल्स' को रिलीज के बाद पूरे देश में काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। लेकिन तारीफों के अलावा इस फिल्म को काफी विवादों का भी सामना करना पड़ा। हालांकि, इन सबके बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने 24 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीता। इस खास मौके पर विवेक अग्निहोत्री ने अपना रिएक्शन दिया है....

'द कश्मीर फाइल्स' ने जीता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

'द कश्मीर फाइल्स' 2022 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में ब्लॉकबस्टर रही थी। जहां कुछ लोगों ने फिल्म को सराहा था, वहीं कुछ लोगों ने विवेक और फिल्म पर देश का विभाजन करने से लेकर कश्मीरी पंडितों की आधी सच्चाई दिखाने तक का आरोप लगाया था। लेकिन, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के कारण 'द कश्मीर फाइल्स' को बड़ी सफलता मिली थी। आज दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' का जलवा देखने को मिला। फिल्म को राष्ट्रीय एकता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जीता।

'कश्मीर फाइल्स' की जीत पर विवेक का बयान

'द कश्मीर फाइल्स' के अवॉर्ड जीतने के तुरंत बाद विवेक अग्निहोत्री ने दर्शकों के साथ एक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा, 'मैं अमेरिका में हूं और सुबह खबर मिली कि द कश्मीर फाइल्स ने 69वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। मैंने हमेशा कहा है कि द कश्मीर फाइल्स सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है। लेकिन यह उन सभी कश्मीरियों के लिए एक फिल्म है, जो घाटी में आतंकवाद का शिकार हुए हैं। यह उन कश्मीरियों की दुर्दशा की आवाज है जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया और यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से उनका दर्द पूरे देश के साथ साझा किया गया। मैं यह पुरस्कार आतंकवाद के सभी पीड़ितों को समर्पित करता हूं।'

