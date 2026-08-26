तिरंगा प्रेरित ड्रेस पहनने पर जमकर ट्रोल हुईं उर्वशी रौतेला, बात बढ़ने के बाद दी सफाई; कही ये बात

उर्वशी रौतेला ने क्या कहा?

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उर्वशी ने कहा कि वह अपने देश को सिर्फ अपनी नागरिकता के तौर पर नहीं देखतीं, बल्कि भारत को अपनी पहचान का हिस्सा मानती हैं। उन्होंने बताया कि वह ऐसा आउटफिट पहनना चाहती थीं, जो यह दिखाए कि भारत उनके लिए क्या मायने रखता है।

उर्वशी ने कहा, ‘मैं अपने देश को सिर्फ एक राष्ट्रीयता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पहचान के हिस्से के रूप में अपने साथ लेकर चलती हूं।’

उन्होंने आगे कहा कि उनके गाउन में रंगों की प्लेसमेंट, डिजाइन, कढ़ाई, डिटेलिंग और पूरा लुक फैशन के हिसाब से तैयार किया गया था। उनका मकसद सिर्फ तीन रंगों को ड्रेस पर लगाना नहीं था, बल्कि देश से जुड़ी भावना को एक आर्टिस्टिक अंदाज में दिखाना था।