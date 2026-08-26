अगली फिल्म ‘गांधारी’ पर क्या बोलीं तापसी? ‘लापता लेडीज’ फेम छाया कदम का मिलेगा साथ; बोलीं- ‘यह सफर मेरे लिए..’

फिल्म ‘गांधारी’ पर क्या बोलीं तापसी?

अभिनेत्री तापसी पन्नू को ने भी फिल्म पर काफी कुछ कहा। एक्ट्रेस ने कहा, ‘गांधारी फिल्म देखते समय बानी की हार न मानने की भावना मेरे मन में हमेशा बसी रही, भले ही परिस्थितियाँ उसके विपरीत थीं। इस भूमिका के लिए शारीरिक रूप से काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास और अटूट हौसला ही वह चीज़ थी जिसने मुझे सचमुच मंत्रमुग्ध कर दिया।