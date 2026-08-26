फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   tapsee pannu and chhaya kadam shared their feelings on upcoming film gandhari

अगली फिल्म ‘गांधारी’ पर क्या बोलीं तापसी? ‘लापता लेडीज’ फेम छाया कदम का मिलेगा साथ; बोलीं- ‘यह सफर मेरे लिए..’

Wed, 26 Aug 2026 12:30 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Wed, 26 Aug 2026 12:30 PM IST
सार

Tapsee pannu And Chhaya Kadam On Film Gandhari: फिल्म ‘गांधारी’ में तापसी पन्नू और छाया कदम दोनों ने ही अहम किरदारों में हैं। फिल्म को लेकर एक बातचीत के दौरान अपने-अपने किरदारों पर रौशनी डाली।

विज्ञापन
tapsee pannu and chhaya kadam shared their feelings on upcoming film gandhari
गांधारी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

तापसी पन्नू की फिल्म ‘गांधारी’ इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म में छाया कदम भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपने किरदार के लिए तैयारी पर खुलकर बात की।

विज्ञापन


अपने किरदार के बारे में क्या बोलीं छाया?
फिल्म ‘गांधारी’ में अपने किरदार के बारे में छाया कदम ने काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि अपने किरदार को आत्मसात करने के लिए उन्हेंं कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छाया ने कहा…

विज्ञापन
  • इस किरदार के लिए मुझे बंगाली सीखने का मौका मिला।
  • मुझे यह अनुभव बेहद पसंद आया। 
  • इस भाषा के होने से किरदार में एक नया आयाम जुड़ गया।
  • यह सफर मेरे लिए और भी यादगार बन गया।
  • फिल्म ‘गांधारी’ में छाया ने बंगाली भाषी महिला का किरदार निभाया है।

tapsee pannu and chhaya kadam shared their feelings on upcoming film gandhari
'गांधारी' ट्रेलर - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म ‘गांधारी’ पर क्या बोलीं तापसी? 

अभिनेत्री तापसी पन्नू को ने भी फिल्म पर काफी कुछ कहा। एक्ट्रेस ने कहा, ‘गांधारी फिल्म देखते समय बानी की हार न मानने की भावना मेरे मन में हमेशा बसी रही, भले ही परिस्थितियाँ उसके विपरीत थीं। इस भूमिका के लिए शारीरिक रूप से काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास और अटूट हौसला ही वह चीज़ थी जिसने मुझे सचमुच मंत्रमुग्ध कर दिया।

tapsee pannu and chhaya kadam shared their feelings on upcoming film gandhari
गांधारी - फोटो : सोशल मीडिया

फिल्म ‘गांधारी’ के बारे में

फिल्म 'गांधारी' का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। फिल्म में श्वक सिंह और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। ‘लापता लेडीज’ के बाद छाया कदम को एक बार फिर दमदार अंदाज में देखा जा रहा है। विषय अलग है, मगर बात धर्म की है, तो इस फिल्म की थीम को महाभारत से जोड़ा गया है। फिल्म 03 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed