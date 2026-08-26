अगली फिल्म ‘गांधारी’ पर क्या बोलीं तापसी? ‘लापता लेडीज’ फेम छाया कदम का मिलेगा साथ; बोलीं- ‘यह सफर मेरे लिए..’
Tapsee pannu And Chhaya Kadam On Film Gandhari: फिल्म ‘गांधारी’ में तापसी पन्नू और छाया कदम दोनों ने ही अहम किरदारों में हैं। फिल्म को लेकर एक बातचीत के दौरान अपने-अपने किरदारों पर रौशनी डाली।
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तापसी पन्नू की फिल्म ‘गांधारी’ इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म में छाया कदम भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। एक बातचीत के दौरान एक्ट्रेस ने अपने किरदार के लिए तैयारी पर खुलकर बात की।
अपने किरदार के बारे में क्या बोलीं छाया?
फिल्म ‘गांधारी’ में अपने किरदार के बारे में छाया कदम ने काफी कुछ कहा। उन्होंने बताया कि अपने किरदार को आत्मसात करने के लिए उन्हेंं कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छाया ने कहा…
- इस किरदार के लिए मुझे बंगाली सीखने का मौका मिला।
- मुझे यह अनुभव बेहद पसंद आया।
- इस भाषा के होने से किरदार में एक नया आयाम जुड़ गया।
- यह सफर मेरे लिए और भी यादगार बन गया।
- फिल्म ‘गांधारी’ में छाया ने बंगाली भाषी महिला का किरदार निभाया है।
फिल्म ‘गांधारी’ पर क्या बोलीं तापसी?
अभिनेत्री तापसी पन्नू को ने भी फिल्म पर काफी कुछ कहा। एक्ट्रेस ने कहा, ‘गांधारी फिल्म देखते समय बानी की हार न मानने की भावना मेरे मन में हमेशा बसी रही, भले ही परिस्थितियाँ उसके विपरीत थीं। इस भूमिका के लिए शारीरिक रूप से काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसकी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास और अटूट हौसला ही वह चीज़ थी जिसने मुझे सचमुच मंत्रमुग्ध कर दिया।
फिल्म ‘गांधारी’ के बारे में
फिल्म 'गांधारी' का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। फिल्म में श्वक सिंह और स्वास्तिका मुखर्जी भी हैं। ‘लापता लेडीज’ के बाद छाया कदम को एक बार फिर दमदार अंदाज में देखा जा रहा है। विषय अलग है, मगर बात धर्म की है, तो इस फिल्म की थीम को महाभारत से जोड़ा गया है। फिल्म 03 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।