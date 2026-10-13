प्रहार: फिल्म से पहले राजकुमार राव को नहीं जानते थे उज्ज्वल निकम, निर्देशक से पूछा ये सवाल; किया बड़ा खुलासा

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जब निर्देशक अविनाश अरुण ने उज्ज्वल निकम को बताया कि फिल्म में राजकुमार राव उनका किरदार निभाएंगे, तो वह अभिनेता को जानते तक नहीं थे। उन्होंने निर्देशक से पूछ लिया था कि आखिर ये राजकुमार कौन हैं?एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उज्ज्वल निकम ने बताया कि जब निर्देशक अविनाश अरुण ने उन्हें बताया कि राजकुमार राव फिल्म में उनका किरदार निभाएंगे, तो उन्होंने तुरंत पूछा, 'अविनाश जी, ये राजकुमार कौन हैं?'इसके बाद अविनाश ने उन्हें राजकुमार राव के करियर और उनकी फिल्मों में किए गए काम के बारे में बताया। निर्देशक से राजकुमार की तारीफ सुनने के बाद उज्ज्वल निकम एक दिन फिल्म के सेट पर शूटिंग देखने पहुंचे। वहां उन्होंने राजकुमार को अभिनय करते देखा और उनसे मुलाकात भी की। इसके बाद वह अभिनेता के काम से काफी प्रभावित हुए।