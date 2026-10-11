प्रहार: 'किसी भी रोल का...', फिल्म बनाने से पहले उज्ज्वल निकम ने मेकर्स के सामने रखी थी ये शर्त, किया खुलासा

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इंडिया टुडे से बातचीत में उज्ज्वल निकम ने बताया कि उनकी पहली शर्त थी कि फिल्म में किसी भी किरदार का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वो मेरा ही किरदार क्यों ना हो। उन्होंने मेकर्स से यह भी कहा था कि इस कानूनी मामले से जुड़े सभी लोगों के असली नामों का इस्तेमाल किया जाए।निकम ने कहा, 'मेरी पहली शर्त थी कि किसी भी किरदार का महिमामंडन नहीं होना चाहिए, इसमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि इस कानूनी कार्यवाही में शामिल सभी लोगों के असली नाम इस्तेमाल किए जाएं। मेकर्स ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और संबंधित लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी लिया। इनमें जज मदन लक्ष्मणदास तहलियानी भी शामिल थे।'