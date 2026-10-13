{"_id":"6acdfa0b4b6dc8a6ef0917b0","slug":"sona-mohapatra-demand-to-rahul-gandhi-ask-to-repair-himachal-governance-river-and-mountain-2026-10-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सोना महापात्रा: क्या गायिका ने राहुल गांधी पर साधा निशाना? हिमाचल में नदियों-पहाड़ों और सुशासन पर की ये मांग","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन सिंगर सोना महापात्रा ने हिमाचल प्रदेश की हालत को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को ठीक करने की बात करने से पहले उन्हें कांग्रेस-शासित इस राज्य में शासन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। सिंगर ने कहा कि नौ साल बाद राज्य लौटने पर राज्य की हालत देखकर उन्हें हैरानी हुई।

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सोना की पोस्ट में क्या है?

उन्होंने लिखा, 'प्रिय राहुल गांधी, लोकतंत्र को ठीक करने से पहले, क्या आप हिमाचल प्रदेश को ठीक करने से शुरुआत कर सकते हैं? मैं 9 साल बाद लौटी और पहाड़ों पर बिखरे कचरे और दम घोंटती नदियों को देखकर हैरान रह गई। कांग्रेस-शासित इस राज्य को गवर्नेंस का मॉडल बनाएं। लोगों का जनादेश हासिल करें, सिर्फ उसकी मांग न करें।' अमिताभ बच्चन: अभिनेता ने गांव वालों से क्यों मांगी माफी? पत्नी जया बच्चन से जुड़ा है मामला; किया यह वादा उन्होंने लिखा, 'प्रिय राहुल गांधी, लोकतंत्र को ठीक करने से पहले, क्या आप हिमाचल प्रदेश को ठीक करने से शुरुआत कर सकते हैं? मैं 9 साल बाद लौटी और पहाड़ों पर बिखरे कचरे और दम घोंटती नदियों को देखकर हैरान रह गई। कांग्रेस-शासित इस राज्य को गवर्नेंस का मॉडल बनाएं। लोगों का जनादेश हासिल करें, सिर्फ उसकी मांग न करें।'

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क्या था राहुल का बयान?

सोना का पोस्ट राहुल गांधी की उस टिप्पणी के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के जाने से लोकतंत्र को ठीक करने का रास्ता साफ होगा। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा, 'ज्ञानेश कुमार जाएंगे। यह सरकार जाएगी। तब लोकतंत्र को ठीक करने का काम शुरू होगा।' उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को दिए अपने भाषण का एक वीडियो भी शेयर किया।

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यूजर ने किए कमेंट

सोना की टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कहा, 'राहुल गांधी के पास यह साबित करने के कई मौके हैं कि वह एक बेहतर विकल्प हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल को मॉडल राज्य बनाएं और साबित करें कि वह जनता के वोट पाने के हकदार हैं। और भी अच्छा होगा अगर वह अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इनमें से किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनें।' एक और यूजर ने कहा 'आपकी मांग सही है, लेकिन तुलना नहीं!'