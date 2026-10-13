अमिताभ बच्चन: अभिनेता ने गांव वालों से क्यों मांगी माफी? पत्नी जया बच्चन से जुड़ा है मामला; किया यह वादा

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विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन इन दिनों 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को होस्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबू पट्टी गांव से अपने परिवार के कनेक्शन के बारे में बात की है। अनुभवी अभिनेता ने बच्चों के लिए लाइब्रेरी को पूरी तरह से चालू करने में देरी के लिए गांव वालों से माफी मांगी।

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क्यों रखा गया लाइब्रेरी का प्रस्ताव?

एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन के गांव का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने बाबू पट्टी में अपनी पत्नी जया बच्चन की तरफ से शुरू किए गए एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अमिताभ ने याद किया कि गांव में लाइब्रेरी बनाने का आइडिया उनकी पत्नी जया बच्चन का था। उन्होंने बताया जया बाबू पट्टी गईं और उन्होंने देखा कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए सही जगह नहीं है। पढ़ाई की सुविधाओं की कमी को लेकर परेशान होकर, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा।

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