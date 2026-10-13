अमिताभ बच्चन: अभिनेता ने गांव वालों से क्यों मांगी माफी? पत्नी जया बच्चन से जुड़ा है मामला; किया यह वादा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 13 Oct 2026 02:22 PM IST
सार
Amitabh Bachchan: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में अपने गांव वालों से माफी मांगी है। आइए जानते हैं अभिनेता ने ऐसा क्यों किया है?
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विस्तार
बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन इन दिनों 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को होस्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बाबू पट्टी गांव से अपने परिवार के कनेक्शन के बारे में बात की है। अनुभवी अभिनेता ने बच्चों के लिए लाइब्रेरी को पूरी तरह से चालू करने में देरी के लिए गांव वालों से माफी मांगी।
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क्यों रखा गया लाइब्रेरी का प्रस्ताव?
एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन के गांव का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने बाबू पट्टी में अपनी पत्नी जया बच्चन की तरफ से शुरू किए गए एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अमिताभ ने याद किया कि गांव में लाइब्रेरी बनाने का आइडिया उनकी पत्नी जया बच्चन का था। उन्होंने बताया जया बाबू पट्टी गईं और उन्होंने देखा कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए सही जगह नहीं है। पढ़ाई की सुविधाओं की कमी को लेकर परेशान होकर, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा।
एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन के गांव का जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने बाबू पट्टी में अपनी पत्नी जया बच्चन की तरफ से शुरू किए गए एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के बारे में बात की। अमिताभ ने याद किया कि गांव में लाइब्रेरी बनाने का आइडिया उनकी पत्नी जया बच्चन का था। उन्होंने बताया जया बाबू पट्टी गईं और उन्होंने देखा कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए सही जगह नहीं है। पढ़ाई की सुविधाओं की कमी को लेकर परेशान होकर, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव रखा।
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अमिताभ ने क्यों मांगी माफी?
2006 में जया बच्चन बाबू पट्टी गईं और मशहूर कवि के नाम पर डॉ. हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अमिताभ बच्चन ने लाइब्रेरी चालू करने में देरी के लिए माफी मांगी। बच्चन ने माना कि प्रोजेक्ट में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि हालांकि बिल्डिंग पूरी हो गई थी, मगर कुछ दिक्कतों की वजह से लाइब्रेरी अभी तक पूरी तरह से तैयार या चालू नहीं हुई थी। उन्होंने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि बाकी काम पूरा हो जाएगा और लाइब्रेरी खोल दी जाएगी।
2006 में जया बच्चन बाबू पट्टी गईं और मशहूर कवि के नाम पर डॉ. हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अमिताभ बच्चन ने लाइब्रेरी चालू करने में देरी के लिए माफी मांगी। बच्चन ने माना कि प्रोजेक्ट में देरी हुई है। उन्होंने बताया कि हालांकि बिल्डिंग पूरी हो गई थी, मगर कुछ दिक्कतों की वजह से लाइब्रेरी अभी तक पूरी तरह से तैयार या चालू नहीं हुई थी। उन्होंने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि बाकी काम पूरा हो जाएगा और लाइब्रेरी खोल दी जाएगी।
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कब हुआ लाइब्रेरी का उद्घाटन?
डॉ. हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक विरासत का सम्मान करने और गांव के बच्चों को पढ़ाई के मौके देने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में लाइब्रेरी की हालत और काम करने के तरीके को लेकर रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है। 2006 में उद्घाटन के बावजूद, अधूरे इंतजामों और ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से इस सुविधा का इस्तेमाल कम ही हुआ है।
डॉ. हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक विरासत का सम्मान करने और गांव के बच्चों को पढ़ाई के मौके देने के लिए बनाई गई थी। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में लाइब्रेरी की हालत और काम करने के तरीके को लेकर रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है। 2006 में उद्घाटन के बावजूद, अधूरे इंतजामों और ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से इस सुविधा का इस्तेमाल कम ही हुआ है।