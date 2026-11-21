{"_id":"6b0135f81812043ff80c696f","slug":"sharad-kapoor-being-used-for-financial-gains-hema-chaudhary-denies-fraud-allegations-gives-explanation-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शरद कपूर: क्या आर्थिक लाभ के लिए अभिनेता की सेहत का हुआ इस्तेमाल? प्रवक्ता हेमा ने दी सफाई","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर डिप्रेशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका इलाज शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता सोनू सूद ने उनके लिए यह व्यवस्था की है। इस बीच एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दो एनजीओ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एक ट्रस्ट की अध्यक्ष हेमा चौधरी, अभिनेता की हालत का इस्तेमाल आर्थिक लाभ कमाने के लिए कर रही हैं। हेमा ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया है।

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हेमा ने आरोपों का खंडन किया

अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए हेमा चौधरी ने हाल ही में शरद कपूर और उनके कुत्तों का एक वीडियो जारी किया। इसमें उनके घर की खराब हालत साफ दिख रही है। फर्श पर जानवरों की गंदगी पड़ी थी। शरद काफी कमजोर और परेशान नजर आ रहे थे, जबकि हेमा की टीम उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रही थी। वे एक गंदे गद्दे पर बैठे थे और उनके चारों ओर कचरा फैला हुआ था। कुत्ते भी काफी बेचैन दिख रहे थे और लगातार भौंक रहे थे।

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हेमा ने मांगी थी मदद

हेमा ने बताया कि यह वीडियो 24 अक्तूबर का है, जब शिराज अहमद नाम का एक व्यक्ति उनके स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ वहां पहुंचा था। उन्होंने बताया कि उनकी मां और एक एम्बुलेंस नीचे इंतजार कर रही थी, ताकि कुत्तों को सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। हेमा के अनुसार जेवियर- जिसने उन पर आरोप लगाए हैं ने ही एम्बुलेंस के लिए उनसे संपर्क किया था। हेमा का दावा है कि उन्होंने शरद और कुत्तों को बचाने के लिए कई बार जेवियर से मदद मांगी लेकिन उन्हें जवाब मिला कि उनकी पहुंच काफी अच्छी है और वे खुद स्थिति संभाल लेंगी। हेमा ने आगे आरोप लगाया कि 18 दिनों तक कोई जवाब न मिलने पर, उन्होंने खुद वहां जाने और इस मामले को सबके सामने लाने का फैसला किया।

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वीडियो की वजह से जिंदा हैं शरद और कुत्ते

उन्होंने अपने एनजीओ से शरद के कुत्तों का एक नया वीडियो पोस्ट किया और लिखा, 'यह कुत्तों का अभी का वीडियो है। वे ठीक और सुरक्षित हैं। लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? कौन सा घोटाला? मैंने उनसे सबूत के साथ अपनी बात रखने को कहा था, क्योंकि मेरे ही एक वीडियो की वजह से आज शरद कपूर और उनके कुत्ते जिंदा हैं।'