वैरायटी इंडिया से बातचीत में मुदस्सर ने बताया कि सलमान इस गाने की शूटिंग के तरीके को लेकर काफी गंभीर थे। उन्होंने कहा, 'उन्होंने पूरी शूटिंग के दौरान हमारा बहुत साथ दिया। उन्होंने सचमुच सुबह 10 बजे सेट पर पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया। हम सभी 10 बजे सेट पर आ रहे थे और वह भी उसी समय पहुंच रहे थे। शूटिंग के चार से पांच दिनों के दौरान वह पूरी तरह समर्पित रहे।'उन्होंने आगे कहा, 'वह लगातार देखते रहते थे कि काम कैसा चल रहा है और यह सुनिश्चित करते थे कि हर चीज सही तरीके से हो रही है। मैं हमेशा की तरह उनकी मेहनत से प्रभावित था, लेकिन इस गाने के लिए वह खास तौर पर हर चीज में शामिल थे।'

गाने के लिए सलमान ने एक-दो दिन तक की रिहर्सल

मुदस्सर ने बताया, 'आमतौर पर वह सीधे शूटिंग पर आते हैं, स्टेप्स सीखते हैं और उन्हें परफॉर्म करते हैं। लेकिन 'मदिरापन' के लिए उन्होंने एक या दो दिन तक रिहर्सल की। यह सिर्फ हुक स्टेप को सही करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि बाकी सभी चीजें सही चल रही हैं या नहीं। इसमें दूसरे कलाकारों की परफॉर्मेंस, डांसर्स की कॉस्ट्यूम और उनका पूरा लुक भी शामिल था।'



उन्होंने आगे कहा, 'इस गाने के लिए हमने बोल्ट नाम के एक एक्शन-कैमरा रिग का भी इस्तेमाल किया, जो कुछ ही सेकंड में बहुत तेजी से बाएं से दाएं और ऊपर-नीचे घूम सकता है। उनके गानों में पहले इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे विजुअल्स में काफी एनर्जी आती है और सलमान ने इस आइडिया में भी हमारा पूरा साथ दिया।'