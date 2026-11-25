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डिज्नी के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर

इस ट्रेलर को अब तक 563 मिलियन यानी 56.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसी के साथ यह डिज्नी के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया है। विज्ञापन



इससे पहले फिल्म के पहले टीजर ने रिलीज के 24 घंटे के अंदर 503 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। वहीं, साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' के सुपर बाउल टीजर को 365 मिलियन व्यूज मिले थे। इसमें टीवी पर मिले व्यूज भी शामिल थे। अब 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के नए ट्रेलर ने इन सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ट्रेलर को अब तक 563 मिलियन यानी 56.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इसी के साथ यह डिज्नी के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बन गया है।इससे पहले फिल्म के पहले टीजर ने रिलीज के 24 घंटे के अंदर 503 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। वहीं, साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'डेडपूल एंड वूल्वरिन' के सुपर बाउल टीजर को 365 मिलियन व्यूज मिले थे। इसमें टीवी पर मिले व्यूज भी शामिल थे। अब 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के नए ट्रेलर ने इन सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

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मार्वल की मच-अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब मेकर्स ने फिल्म का शानदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। इसके साथ रिलीज हुए फाइनल ट्रेलर ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।