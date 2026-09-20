सलमान खान: आधी रात भाईजान ने दी सफाई, बोले- 'मेरी सेहत बढ़िया है..'; किस बात के लिए मांगी माफी?

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शो के बीच सलमान को क्या हुआ था?

दरअसल, शो के दौरान सलमान सभी कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द होने लगा और सलमान सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। इस बीच सलमान काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही सलमान दर्द की वजह से स्टेज पर ही लेट गए। विज्ञापन



ये भी पढ़ें- बिग बॉस 20: लाइव टीवी पर सलमान को हुआ सीने में दर्द, घरवालों ने की डॉक्टर से मदद लेने की गुहार; जानें क्या हुआ दरअसल, शो के दौरान सलमान सभी कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द होने लगा और सलमान सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। इस बीच सलमान काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही सलमान दर्द की वजह से स्टेज पर ही लेट गए। विज्ञापन विज्ञापन 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सलमान काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने एपिसोड के दौरान ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई। लेकिन इस बीच सलमान को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर भी सामने आए थे। इसके बाद उनके फैंस ने उनके लिए चिंता जाहिर की थी। अब इस मामले पर खुद एक्टर ने बयान शेयर किया है।

सलमान ने दिया अपडेट

शो के बाद में सलमान ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने स्टोरी शेयर कर लिखा, 'भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिलकुल ठीक है। बिग बॉस का प्रोमो जिस तरह से काटा गया, वैसा नहीं होना चाहिए था।'



उन्होंने आगे लिखा, 'इससे पूरा मामला ही बदल गया और ऐसा लग रहा है कि मैं वही कर रहा हूं, जो काजी घर में कर रहा था। दर्द सिर्फ काजी को यह दिखाने के लिए था कि उसने क्या किया। यह गलत था, क्योंकि उसने मनोरंजन के लिए उसकी सेहत का इस्तेमाल किया, खासकर तब जब घर के 15 लोग इस बात से अनजान थे कि वह एक्टिंग कर रहा है और उसक सेहत को लेकर परेशान हो रहे थे।'