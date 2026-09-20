सलमान खान: आधी रात भाईजान ने दी सफाई, बोले- 'मेरी सेहत बढ़िया है..'; किस बात के लिए मांगी माफी?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 20 Sep 2026 07:44 AM IST
सार
Salman Khan: 'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में सलमान खान को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे। अब भाईजान ने इस मामले में अपनी ओर से अपडेट शेयर किया है। जानिए क्या था असल मामला।
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विस्तार
'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में सलमान काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने एपिसोड के दौरान ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई। लेकिन इस बीच सलमान को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कई वीडियोज सोशल मीडिया पर भी सामने आए थे। इसके बाद उनके फैंस ने उनके लिए चिंता जाहिर की थी। अब इस मामले पर खुद एक्टर ने बयान शेयर किया है।
शो के बीच सलमान को क्या हुआ था?
दरअसल, शो के दौरान सलमान सभी कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द होने लगा और सलमान सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। इस बीच सलमान काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही सलमान दर्द की वजह से स्टेज पर ही लेट गए।
ये भी पढ़ें- बिग बॉस 20: लाइव टीवी पर सलमान को हुआ सीने में दर्द, घरवालों ने की डॉक्टर से मदद लेने की गुहार; जानें क्या हुआ
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शो के बीच सलमान को क्या हुआ था?
दरअसल, शो के दौरान सलमान सभी कंटेस्टेंट से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में दर्द होने लगा और सलमान सीने पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। इस बीच सलमान काफी दर्द में नजर आए। इसके बाद डॉक्टर को बुलाने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही सलमान दर्द की वजह से स्टेज पर ही लेट गए।
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सलमान ने दिया अपडेट
शो के बाद में सलमान ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने स्टोरी शेयर कर लिखा, 'भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिलकुल ठीक है। बिग बॉस का प्रोमो जिस तरह से काटा गया, वैसा नहीं होना चाहिए था।'
उन्होंने आगे लिखा, 'इससे पूरा मामला ही बदल गया और ऐसा लग रहा है कि मैं वही कर रहा हूं, जो काजी घर में कर रहा था। दर्द सिर्फ काजी को यह दिखाने के लिए था कि उसने क्या किया। यह गलत था, क्योंकि उसने मनोरंजन के लिए उसकी सेहत का इस्तेमाल किया, खासकर तब जब घर के 15 लोग इस बात से अनजान थे कि वह एक्टिंग कर रहा है और उसक सेहत को लेकर परेशान हो रहे थे।'
शो के बाद में सलमान ने अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने स्टोरी शेयर कर लिखा, 'भगवान की कृपा से मेरी सेहत बिलकुल ठीक है। बिग बॉस का प्रोमो जिस तरह से काटा गया, वैसा नहीं होना चाहिए था।'
उन्होंने आगे लिखा, 'इससे पूरा मामला ही बदल गया और ऐसा लग रहा है कि मैं वही कर रहा हूं, जो काजी घर में कर रहा था। दर्द सिर्फ काजी को यह दिखाने के लिए था कि उसने क्या किया। यह गलत था, क्योंकि उसने मनोरंजन के लिए उसकी सेहत का इस्तेमाल किया, खासकर तब जब घर के 15 लोग इस बात से अनजान थे कि वह एक्टिंग कर रहा है और उसक सेहत को लेकर परेशान हो रहे थे।'
इस बात के लिए भाईजान ने मांगी माफी
उन्होंने आगे माफी मांगते हुए लिखा, 'प्रोमो जिस तरह से काटा गया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्रोमो जिस तरह से काटा गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हो सकता है कि शो को प्रमोट करने के लिए वे इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो।' एक और पोस्ट शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, 'बिग बॉस ने इसे ठीक कर दिया है। थैंक यू बिग बॉस।'
उन्होंने आगे माफी मांगते हुए लिखा, 'प्रोमो जिस तरह से काटा गया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्रोमो जिस तरह से काटा गया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हो सकता है कि शो को प्रमोट करने के लिए वे इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हो।' एक और पोस्ट शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, 'बिग बॉस ने इसे ठीक कर दिया है। थैंक यू बिग बॉस।'
नए एपिसोड में और क्या हुआ?
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- 'बिग बॉस 20' के नए एपिसोड में काफी कुछ देखने को मिला।
- हालिया एपिसोड में सलमान काफी गुस्से में नजर आए।
- उन्होंने एपिसोड के दौरान ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई।
- सलमान ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया।
- यहां तक कि भाईजान ने अपनी शर्ट भी निकाल दी और ट्रोलर्स को कहा कि अब ट्रोल करो।
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