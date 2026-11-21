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विज्ञापन शुक्रवार का दिन फिल्मों की कमाई के लिहाज से मिलाजुला रहा। सिनेमाघरों में कई फिल्में रिलीज हुईं। इनमें 'गॉडजिला माइनस जीरो' और 'ओम' शामिल हैं। 'रामायण' पहले से सिनेमाघरों में चल रही है। धनुष की फिल्म 'ओम' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। वहीं 'गॉडजिला माइनस जीरो' की शुरुआत काफी धीमी रही। जानिए सभी फिल्मों ने 20 नवंबर को कितना कलेक्शन किया है।

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पहले दिन कितनी हुई 'ओम- ऑपरेशन मोल' की कमाई? साउथ स्टार धनुष की फिल्म 'ओम- ऑपरेशन मोल' ने रिलीज के पहले दिन शानदार शुरुआत की है।

'रामायण' जैसी बड़ी फिल्म सामने होने के बावजूद धनुष की फिल्म ने पहले दिन 17.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है।

इस तरह फिल्म का भारत में पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन 20.55 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 17.70 करोड़ रुपये है।

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'रामायण' का कलेक्शन

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के 15वें दिन 19.35 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं 16वें दिन इसने 16.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 880.25 करोड़ रुपये हो गया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 'केजीएफ चैप्टर 2' (859.70) के कलेक्शन को पीछे छोड़ा है।

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वर्ल्डवाइड 'रामायण' ने कितना कमाया?

रिलीज लगभग दो हफ्तों के बावजूद रणबीर कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1574.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म जल्द ही 1600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म वर्ल्डवाइड 'पुष्पा 2' (1800 करोड़ रुपये) की कमाई को पीछे छोड़ देगी।