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विज्ञापन शुक्रवार को 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026' की लिस्ट सामने आई है। इसमें फिल्म 'धुरंधर' को 'बेस्ट फिल्म' का पुरस्कार मिला है। 'धुरंधर' के लिए रणवीर सिंह को 'बेस्ट एक्टर' चुना गया है, वहीं 'सैयारा' में अपनी भूमिका के लिए अनीता पड्डा को 'बेस्ट एक्ट्रेस' का पुरस्कार मिला है।

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समय रैना और टेलर स्विफ्ट को मिलेगा अवॉर्ड

इसके अलावा कॉमेडियन समय रैना समेत कई अन्य सेलेब्स के नाम 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026' की सूची में शामिल हैं। भारतीय कॉमेडियन को 'कॉमेडियन ऑफ द ईयर' का खिताब मिला है। कई विदेशी कलाकारों को भी इस अवॉर्ड लिस्ट में जगह मिली है। इसमें पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का नाम भी शामिल है।

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कमल हासन और जेम्स कैमरून का नाम शामिल

इस फेस्टिवल ने 20 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन नामों की घोषणा की। इसके साथ ही, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत की अन्य हस्तियों की सूची भी जारी की गई। हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून से लेकर अभिनेता कमल हासन तक, कई जाने-माने नाम इस साल की सूची में शामिल हैं।



यहां उन सभी सेलेब्स की सूची दी गई है, जिन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026 में सम्मानित

किया गया है।

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