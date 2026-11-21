दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026: 'धुरंधर' बनी बेस्ट फिल्म: टेलर स्विफ्ट को मिला सम्मान, देखें पूरी लिस्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 21 Nov 2026 07:56 AM IST
सार
- साल 2026 के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स का एलान हो गया है।
- इसमें रणवीर सिंह, अनीत पड्डा, समय रैना और कमल हासन समेत कई विदेशी हस्तियों के नाम शामिल हैं।
- दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टेलीविजन, संगीत और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को मान्यता देता है।
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विस्तार
शुक्रवार को 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026' की लिस्ट सामने आई है। इसमें फिल्म 'धुरंधर' को 'बेस्ट फिल्म' का पुरस्कार मिला है। 'धुरंधर' के लिए रणवीर सिंह को 'बेस्ट एक्टर' चुना गया है, वहीं 'सैयारा' में अपनी भूमिका के लिए अनीता पड्डा को 'बेस्ट एक्ट्रेस' का पुरस्कार मिला है।
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समय रैना और टेलर स्विफ्ट को मिलेगा अवॉर्ड
इसके अलावा कॉमेडियन समय रैना समेत कई अन्य सेलेब्स के नाम 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026' की सूची में शामिल हैं। भारतीय कॉमेडियन को 'कॉमेडियन ऑफ द ईयर' का खिताब मिला है। कई विदेशी कलाकारों को भी इस अवॉर्ड लिस्ट में जगह मिली है। इसमें पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का नाम भी शामिल है।
इसके अलावा कॉमेडियन समय रैना समेत कई अन्य सेलेब्स के नाम 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026' की सूची में शामिल हैं। भारतीय कॉमेडियन को 'कॉमेडियन ऑफ द ईयर' का खिताब मिला है। कई विदेशी कलाकारों को भी इस अवॉर्ड लिस्ट में जगह मिली है। इसमें पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट का नाम भी शामिल है।
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कमल हासन और जेम्स कैमरून का नाम शामिल
इस फेस्टिवल ने 20 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन नामों की घोषणा की। इसके साथ ही, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत की अन्य हस्तियों की सूची भी जारी की गई। हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून से लेकर अभिनेता कमल हासन तक, कई जाने-माने नाम इस साल की सूची में शामिल हैं।
यहां उन सभी सेलेब्स की सूची दी गई है, जिन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026 में सम्मानित
किया गया है।
इस फेस्टिवल ने 20 नवंबर को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इन नामों की घोषणा की। इसके साथ ही, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत की अन्य हस्तियों की सूची भी जारी की गई। हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून से लेकर अभिनेता कमल हासन तक, कई जाने-माने नाम इस साल की सूची में शामिल हैं।
यहां उन सभी सेलेब्स की सूची दी गई है, जिन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स 2026 में सम्मानित
किया गया है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में जानकारी
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक निजी तौर पर आयोजित फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। यह फिल्म, टेलीविजन, संगीत और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को मान्यता देता है।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक निजी तौर पर आयोजित फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। यह फिल्म, टेलीविजन, संगीत और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में किए गए कार्यों को मान्यता देता है।