अनिल कपूर ने अपनी पोस्ट के आखिर में फ्रांस के राष्ट्रपति का खास अंदाज में शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने भतीजे के साथ पेरिस में मिले प्यार और मेहमाननवाजी के लिए मैक्रों का आभार जताया। साथ ही उम्मीद जताई कि जल्द ही उनकी मुलाकात भारत में भी होगी।अभिनेता ने लिखा, 'मेरे प्यारे इमैनुएल, आपकी मेहरबानी और मुझे व मेरे भतीजे को पेरिस में घर जैसा महसूस कराने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे हमारी दोस्ती की खुशी है और मैं भारत में आपका दोबारा स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं।'बता दें कि अनिल कपूर आखिरी बार आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा में नजर आए थे।