बिग बॉस 20: काजी तौकीर के अंदाज पर सलमान खान फिदा, आम्रपाली और माही विज के बीच हुई गरमा-गरम बहस

माही और आम्रपाली में हुई बहस

एक अन्य प्रोमो भी सामने आया है। इसमें आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच तकरार देखी जा रही है। अरिश्फा खान से जब आम्रपाली की बहस हुई थी, तब माही ने आम्रपाली का साथ दिया था। मगर, अब माही ने खुद भोजपुरी एक्ट्रेस से बहस कर ली।

वीडियो में माही विज कहती हैं, 'मेरे सामने कोई किसी को कुछ बोल रहा है और मुझे लगता है कि यह अपमानजनक है तो मैं बोलूंगी। फ्रीडम है बोलने का'। इस पर आम्रपाली कहती हैं, 'मेरे मैटर में कोशिश करिए कि मत बोलिए'। इस पर माही ने कहा, 'मेरी जुबान है मैं कुछ भी बोलूंगी, आपको दिक्कत है तो आप वहां से चली जाओ'।

आम्रपाली ने कहा, 'आप घर में बिना मतलब लोगों के कान भरेंगे तो झगड़ा होगा।' माही ने कहा, 'कौन कान भरता है, यह पता भी चल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है मैं मेकअप कर रही हूं'। आम्रपाली उस जगह से उठते हुए कहती हैं, 'बिल्कुल मेकअप करिए, बाकी कामों को छोड़ दीजिए'। इस पर माही कहती हैं, 'अपना काम कर चल'।