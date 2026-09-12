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बिग बॉस 20: काजी तौकीर के अंदाज पर सलमान खान फिदा, आम्रपाली और माही विज के बीच हुई गरमा-गरम बहस

Sat, 12 Sep 2026 03:11 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Sat, 12 Sep 2026 03:11 PM IST
सार

Bigg Boss 20: बिग बॉस का सीजन 20 चल रहा है। इसका पहला वीकएंड का वार एपिसोड प्रसारित होगा, जिसका प्रोमो रिलीज हुआ है। सलमान खान काजी तौकीर की तारीफ करते नजर आए हैं।

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Bigg Boss 20: argument Between mahhi vij and Aamrapali Dubey salman khan praises qazi touqeer
आम्रपाली-काजी तौकीर-सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस सीजन 20' 06 सितंबर को शुरू हुआ। यह काफी दिलचस्प चल रहा है। प्रतिभागियों के बीच लड़ाई-झगड़े बहस और दोस्ती-यारी का सिलसिला जारी है। सिंगर काजी तौकीर खूब मनोरंजन कर रहे हैं। उनका डायलॉग 'आई एम अ रॉकस्टार बेबी' खूब वायरल हो रहा है, जिसे वे खास अंदाज में बोलते हैं। सलमान खान को भी उनका यह अंदाज पसंद आया है।

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सलमान ने काजी को कहा 'रॉकस्टार'
'बिग बॉस 20' में बतौर होस्ट सलमान खान ने कमान संभाली हुई है। बिग बॉस के वीकएंड का वार एपिसोड का नया प्रोमो जारी हुआ है। इसमें सलमान खान प्रतिभागियों से रूबरू होते दिखे हैं। इस दौरान वे काजी तौकीर की तारीफ करते दिखे और उन्हें 'रॉकस्टार' बताया। इतना ही नहीं, सलमान खान ने काजी से कहा कि वे उन्हें भी इस डायलॉग को बोलना सिखाएं। 

सलमान खान ने काजी की तारीफ करते हुए कहा, 'इस घर में कितने भी स्टार्स हैं। रॉकस्टार तो एक ही है। काजी तौकीर'। इसके बाद सलमान खान ने सभी प्रतिभागियों से कहा कि वे काजी की तरह करके दिखाएं और सभी ने ऐसा किया। 
 

 

 

 

 

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माही और आम्रपाली में हुई बहस
एक अन्य प्रोमो भी सामने आया है। इसमें आम्रपाली दुबे और माही विज के बीच तकरार देखी जा रही है। अरिश्फा खान से जब आम्रपाली की बहस हुई थी, तब माही ने आम्रपाली का साथ दिया था। मगर, अब माही ने खुद भोजपुरी एक्ट्रेस से बहस कर ली।
वीडियो में माही विज कहती हैं, 'मेरे सामने कोई किसी को कुछ बोल रहा है और मुझे लगता है कि यह अपमानजनक है तो मैं बोलूंगी। फ्रीडम है बोलने का'। इस पर आम्रपाली कहती हैं, 'मेरे मैटर में कोशिश करिए कि मत बोलिए'। इस पर माही ने कहा, 'मेरी जुबान है मैं कुछ भी बोलूंगी, आपको दिक्कत है तो आप वहां से चली जाओ'।
आम्रपाली ने कहा, 'आप घर में बिना मतलब लोगों के कान भरेंगे तो झगड़ा होगा।' माही ने कहा, 'कौन कान भरता है, यह पता भी चल जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है मैं मेकअप कर रही हूं'। आम्रपाली उस जगह से उठते हुए कहती हैं, 'बिल्कुल मेकअप करिए, बाकी कामों को छोड़ दीजिए'। इस पर माही कहती हैं, 'अपना काम कर चल'। 

 

 

 

 

 

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