मिथुन चक्रवर्ती: एक दिन के दौरे पर सुंदरबन पहुंचे एक्टर, बीजेपी नेता भी रहे साथ; क्या कुछ रहा खास?

इस दौरान उनके साथ गोसाबा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बिकर्ण नस्कर भी मौजूद रहे। मिथुन चक्रवर्ती का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ समय पहले ही वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के चलते कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए थे।

इस फिल्म में नजर आ सकते हैं मिथुन

खबरों की मानें तो वह रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म 'जेलर 2' का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, उनके रोल को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।



इस साल मई में मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने 'जेलर 2' के सेट से एक बिहाइंड-द-सीन्स तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आए थे। दोनों दिग्गज कलाकारों को एक साथ देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए थे। तस्वीर सामने आने के बाद से ही फिल्म में मिथुन के रोल को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

