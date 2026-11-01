रामायण: रिलीज से पहले दर्शकों के बीच कितना माहौल बना पाई रणबीर की फिल्म? एडवांस बुकिंग में ऐसी है स्थिति

क्या चर्चा उम्मीदों के मुताबिक है?

फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा शुरू से है। इसकी कास्ट से लेकर बजट तक हर चीज ने ध्यान आकर्षित किया है। इंडिया टुडे डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला का मानना है कि फिलहाल की चर्चा उम्मीदों के मुताबिक है। उन्होंने कहा, 'नॉर्थ में ज्यादा ट्रैक्शन है, जबकि साउथ में थोड़ी कम, लेकिन उम्मीद जगाने वाली तस्वीर है'। यश और साई पल्लवी की मौजूदगी रीजनल डबिंग दिलचस्पी जगाने में मदद कर सकती है। प्रमोशनल पुश भी अब ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है।



कास्टिंग का सवाल

जब से फिल्म का एलान हुआ है, कास्टिंग चर्चा का विषय रही है। राम के रोल में रणबीर, सीता के रोल में साईं पल्लवी और रावण के रोल में यश हैं। तीनों ही चर्चित चेहरे हैं। इनका अपना फैन बेस है। मगर, तीनों की कास्टिंग पर एक धड़ा लगातार सवाल भी कर रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल देखने को मिला है। साईं पल्लवी की कास्टिंग ने पारंपरिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर ऑनलाइन बहस तेज की। वहीं, कई सितारों ने रणबीर कपूर को इस किरदार के लिए ठीक नहीं बताया। ऐसे में देखना होगा इन सितारों की उपस्थिति क्या असर करती है।