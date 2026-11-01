ऐश्वर्या राय का जन्मदिन: 53वें बर्थडे पर सितारों ने लुटाया प्यार, काजोल-जूही चावला ने खास अंदाज में दी बधाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sun, 01 Nov 2026 07:36 PM IST
सार
- बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन आज 1 नवंबर को अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं।
- इस खास मौके पर उन्हें फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने भी बधाई दी।
- काजोल, जूही चावला समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या को खास तरीके से विश किया।
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विस्तार
ऐश्वर्या राय बच्चन के बर्थडे के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए विश किया। इस दौरान एक्ट्रेस काजोल और जूही चावला ने भी ऐश्वर्या के लिए एक खास मैसेज लिखा।
आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं
अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐश्वर्या की एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की है, जिसमें ऐश्वर्या एफिल टावर के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ काजोल ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो ऐश्वर्या... आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं।'
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आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं
अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐश्वर्या की एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की है, जिसमें ऐश्वर्या एफिल टावर के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ काजोल ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो ऐश्वर्या... आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं।'
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मनीष मल्होत्रा ने भी किया विश
वहीं, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी ऐश्वर्या को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'प्यारी और खूबसूरत ऐश्वर्या, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार।'
वहीं, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी ऐश्वर्या को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'प्यारी और खूबसूरत ऐश्वर्या, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारा प्यार।'
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जूही चावला ने लिखी ये बात
अभिनेत्री जूही चावला ने भी एक्स पर ऐश्वर्या के लिए एक प्यारा सा संदेश लिखा। उन्होंने कहा, 'जन्मदिन मुबारक हो ऐश्वर्या! आपकी खूबसूरती, शालीनता और अंदाज हमेशा खास रहा है। आप हर चीज को कितनी आसानी से खूबसूरत बना देती हैं। आने वाला साल आपके लिए खुशियों और खूबसूरत पलों से भरा हो।'
अभिनेत्री जूही चावला ने भी एक्स पर ऐश्वर्या के लिए एक प्यारा सा संदेश लिखा। उन्होंने कहा, 'जन्मदिन मुबारक हो ऐश्वर्या! आपकी खूबसूरती, शालीनता और अंदाज हमेशा खास रहा है। आप हर चीज को कितनी आसानी से खूबसूरत बना देती हैं। आने वाला साल आपके लिए खुशियों और खूबसूरत पलों से भरा हो।'
इन फिल्मों में नजर आईं ऐश्वर्या
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- काम की बात करें तो ऐश्वर्या राय आखिरी बार निर्देशक मणिरत्नम की दो भागों वाली ऐतिहासिक फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' में नजर आई थीं।
- इसके अलावा वह साल 2016 में आई फिल्म 'ऐ दिल है मुश्किल' में भी नजर आई थीं।
- ऐश्वर्या अपने शानदार फैशन और लुक्स के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में भी लगातार सुर्खियां बटोरती रही हैं।
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