ऐश्वर्या राय का जन्मदिन: 53वें बर्थडे पर सितारों ने लुटाया प्यार, काजोल-जूही चावला ने खास अंदाज में दी बधाई

विज्ञापन





आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं

अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐश्वर्या की एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की है, जिसमें ऐश्वर्या एफिल टावर के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ काजोल ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो ऐश्वर्या... आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं।' विज्ञापन



अभिनेत्री काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐश्वर्या की एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की है, जिसमें ऐश्वर्या एफिल टावर के सामने पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ काजोल ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो ऐश्वर्या... आप हर मंच पर कमाल कर रही हैं।'

ऐश्वर्या राय बच्चन के बर्थडे के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए विश किया। इस दौरान एक्ट्रेस काजोल और जूही चावला ने भी ऐश्वर्या के लिए एक खास मैसेज लिखा।