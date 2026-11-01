संजय गुप्ता: 'मैं गहरे सदमे में हूं', निर्देशक के निधन से टूटे रोहित रॉय; विवेक ओबेरॉय ने कही भावुक बात
- बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर संजय गुप्ता का शनिवार सुबह निधन हो गया।
- उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
- अब बॉलीवुड के कई सितारों ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है।
विस्तार
विवेक ओबेरॉय ने कही ये बात
विवेक ओबेरॉय ने भी संजय गुप्ता के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'संजय गुप्ता के अचानक और असमय निधन की खबर सुनकर मैं गहरे सदमे में हूं और मेरा दिल टूट गया है। यह नुकसान ऐसा है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है और इस खबर को स्वीकार करना मेरे लिए बहुत कठिन है।'
उन्होंने आगे लिखा, 'हमने साथ काम किया था, इसलिए यह खबर मेरे लिए बेहद निजी है। उस इंसान को खोना कभी आसान नहीं होता, जिसके साथ आपने सफर तय किया हो, बातें की हों और कई यादें शेयर की हों। कुछ खबरें ऐसी होती हैं, जिन्हें सुनकर इंसान सुन्न पड़ जाता है और यह उन्हीं में से एक है।'
विवेक ने आगे कहा, 'हमने साथ काम करते हुए जो वक्त बिताया, उसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। संजय, आपकी कमी हमेशा खलेगी। आपके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी दिल से संवेदनाएं। भगवान उन्हें इस अपूरणीय क्षति को सहने की ताकत दें। आपकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।'
I am deeply shocked and heartbroken by the sudden and untimely demise of Sanjay Gupta. This loss is truly unimaginable and very difficult to process. Having worked together, this news feels deeply personal. It is never easy to accept the loss of someone you have shared a journey, conversations and memories with. Some news leaves you numb, and this is one of those moments. I will always cherish the time we spent working together. You will be missed, Sanjay. My heartfelt condolences to his family and loved ones. May God give them the strength to cope with this irreparable loss. Rest in peace. Om Shanti. 🙏— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) November 1, 2026
अभिनेता रोहित रॉय ने भी संजय गुप्ता के निधन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। रोहित ने लिखा, 'आज मैंने सिर्फ एक इंसान को नहीं खोया है, बल्कि अपना दोस्त, भाई, हर काम में साथ देने वाला साथी और गुरु भी खो दिया है। आज मेरी जिंदगी का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया है। ऐसा अध्याय, जिसके बारे में हम हर बार मिलने पर बातें किया करते थे। अब मैं अपनी परेशानियां किससे शेयर करूंगा? अब कौन मुझे फोन करके कहेगा कि अपनी तारीखें खाली रखो, जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर में होऊंगा? अब कौन टेबल पर खड़े होकर मुझे तब तक खाना खिलाएगा, जब तक मेरा पेट पूरी तरह न भर जाए? अब कौन सिनेमा पर उस जुनून के साथ बात करेगा, जो सिर्फ तुम्हारे अंदर था? रात 11 बजे मुझे भावुक मैसेज भेजकर कौन कहेगा कि सब ठीक है और हम जल्द ही फिर से इतिहास रचेंगे।'
अपनी बात खत्म करते हुए रोहित ने लिखा, 'यह ठीक नहीं है... बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे भाई, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मुझे यकीन है कि तुम जहां भी हो, वहां भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रहे होगे।'
मुंबई पुलिस के मुताबिक, संजय गुप्ता का निधन शुक्रवार देर रात हुआ। वह वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाके में रहते थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, वह घर के अंदर अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। इस दौरान उनके सिर में चोट लगी, जिससे खून बहने लगा और उनकी मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, संजय गुप्ता अपने बंगले में पत्नी, दो बच्चों और एक घरेलू सहायक के साथ रहते थे। हादसे के समय घर के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए घटना की जानकारी शनिवार सुबह मिली। परिवार ने इस मामले में किसी तरह का शक जाहिर नहीं किया है और न ही कोई शिकायत दर्ज कराई है।
- संजय गुप्ता हिंदी सिनेमा में अपनी एक्शन और क्राइम फिल्मों के लिए खास पहचान रखते थे।
- 'कांटे' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हैं।
- इसके अलावा उन्होंने 'शूटआउट एट वडाला', 'काबिल' और 'मुंबई सागा' जैसी फिल्मों का भी निर्देशन किया था।
- 'मुंबई सागा' में जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे।
- निर्देशक के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म 'द मिरांडा ब्रदर्स' थी, जो साल 2024 में रिलीज हुई थी।
- वहीं, बतौर निर्माता उनकी फिल्म 'विस्फोट' भी चर्चा में रही, जिसमें फरदीन खान और रितेश देशमुख ने काम किया था।
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