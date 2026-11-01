विदित ओलक: 'मेरे लिए बहुत बुरा दौर है', हनी सिंह ने भतीजे के निधन पर जताया शोक; गिप्पी ग्रेवाल ने कही ये बात

मृतकों की पहचान मशहूर पंजाबी म्यूजिक कंपनी स्पीड रिकॉर्ड के मालिक दिनेश के बेटे विदित ओलक और पप्पी स्वीट्स के मालिक के बेटे आरव तलवाड़ के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हनी सिंह म्यूजिक कंपनी स्पीड रिकॉर्ड के साथ काम कर चुके हैं। इसी वजह से वह विदित ओलक को अपना भतीजा मानते थे। हादसे की सूचना मिलते ही थाना बारादरी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने भी दिवित के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार को इस मुश्किल समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की।

गिप्पी ग्रेवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'मेरे प्यारे भतीजे दिवित औलख के अचानक निधन से मेरा दिल टूट गया है और मैं बेहद दुखी हूं। इस दर्द को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। वाहेगुरु तुम्हारी आत्मा को हमेशा शांति दे और दिनेश भाई और पूरे औलख परिवार को इस दुख को सहने की ताकत और हिम्मत दे। वाहेगुरु।'