ऐश्वर्या राय जन्मदिन: दोनों हाथों में चूड़ियां, चेहरे पर हाथ...ऐश की यह तस्वीर आज भी सैलून में देखती हैं डोरिस

'आज भी सैलून में दिखती है ऐश्वर्या के उस लुक की तस्वीर'

ऐश्वर्या के लिए फिल्मों, मैगजीन और फोटोशूट में कई लुक तैयार करने वाली डोरिस का एक खास पसंदीदा लुक है। इसमें ऐश्वर्या ने दोनों हाथ चेहरे पर रखे थे और कलाइयों में ढेर सारी चूड़ियां पहनी थीं।

डोरिस कहती हैं, 'हमने ऐश्वर्या के लिए इतने सारे लुक किए हैं कि उनमें से किसी एक को चुनना आसान नहीं है। फिल्मों के लिए, मैगजीन के लिए और फोटोशूट के लिए हमने उनके अलग-अलग अंदाज तैयार किए। लेकिन मुझे वह लुक सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें उनके दोनों हाथ चेहरे पर थे और हाथों में ढेर सारी चूड़ियां थीं।

उस तस्वीर की खास बात यह है कि वह आज भी कई सैलून और ब्यूटी पार्लरों में दिखाई देती है। इतने साल बाद भी लोग उसे पसंद करते हैं। ऐश्वर्या की खूबी यही है कि वह किसी भी लुक को अपना बना लेती हैं। उन पर कुछ नया करने का मौका मिले, तो एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर वह भी बहुत दिलचस्प होता है।'