तेलुगू फिल्म के सुपरस्टार राम चरण ने पठान फिल्म के ट्रेलर रिलीज और फिल्म को तेलुगू भाषा में डब करने पर ट्वीट किया। उन्होंने पठान फिल्म की सराहना की। राम चरण ने कहा कि शाहरुख खान के एक्शन सीन देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा में पहली बार शूट किया गया।

Wishing the whole team of #Pathaan all the very best!@iamsrk Sir looking fwd to seeing you in action sequences like never before!