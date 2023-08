{"_id":"64cb5d8b27c6c8bb780d7b48","slug":"omg-2-trailer-twitter-reactions-will-pankaj-tripathi-akshay-kumar-yami-gautam-be-able-to-win-the-heart-of-fans-2023-08-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"OMG 2 Trailer Reaction: तमाम विवादों के बाद 'ओएमजी 2' का ट्रेलर जारी, क्या फैंस का दिल जीत पाए पंकज-अक्षय?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म 'ओएमजी 2' रिलीज से पहले ही चर्चाओं में है। फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चलने से लेकर इसकी रिलीज डेट में बदलाव की खबरों तक ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हालांकि, अब इस मोस्ट अवेटेड मूवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। 'ओएमजी 2' के ट्रेलर में कांति शरण मुद्गल पर आधारित एक मनोरंजक कहानी दिखाई गई है, जिसे प्रतिभाशाली पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। कांति एक विश्वास से प्रेरित पारिवारिक व्यक्ति हैं, जो अपने प्यारे बेटे की रक्षा के लिए न्याय की तलाश में कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहीं, अक्षय कुमार भगवान शिव के दूत बनकर कांति की मदद करने आते हैं। ट्रेलर के जारी होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है, जो कुछ इस प्रकार है-

'ओएमजी 2' का धमाकेदार ट्रेलर जारी

'ओएमजी 2' के ट्रेलर में अक्षय कुमार की उपस्थिति भी देखते ही बन रही है। एक्टर, भगवान शिव के दूत और कांति शरण मुद्गल के गुरु की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं, यामी गौतम वकील के किरदार में काफी जंच रही हैं। ट्रेलर जारी होते ही इंटरनेट जगत में छा गया है। यूजर्स, पंकज की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग की प्रशंसा कर रहे हैं, और इसे देख उम्मीद की जा रही है कि फिल्म कॉमेडी के साथ दर्शकों को बड़ा मैसेज देने में सफल होगी।

Excitement on peak... can't wait for 11th Aug for the movie....🔥🤩#OMG2Trailer out now....💥

Har Har Mahadev 🔱 🙏🏿 #AkshayKumar pic.twitter.com/v05qwuCLjV — Akkian Saurav🔥 (@AkkianSaurav) August 3, 2023

#OMG2Trailer is a winner 💥👌



First of all it's a smart trailer cut loaded with amazing dialogues and goosebumps moments. The faceoff between #PankajTripathi and #YamiGautam is going to be delight to watch. #AkshayKumar is all set to make his comeback with the bang on August 11. pic.twitter.com/1K6LzdT1MK — Shivam #OMG2On11thAugust (@PredictionSmp) August 3, 2023

फैंस को पसंद आई यामी-पंकज की जुगलबंदी

ट्रेलर देखने के बाद एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा है, 'उत्साह चरम पर। फिल्म के लिए 11 अगस्त का इंतजार नहीं कर सकता। हर हर महादेव। अक्षय कुमार।' दूसरे यूजर ने लिखा है, 'ओएमजी2 का ट्रेलर एक विजेता है। सबसे पहले, यह अद्भुत डायलॉग्स और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षणों से भरा एक स्मार्ट ट्रेलर कट है। पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम के बीच आमना-सामना देखना आनंददायक होने वाला है। अक्षय कुमार 11 अगस्त को धमाकेदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।'



I love #OMG2Trailer Akshay sir, Pankaj Tripathi and Yami all have done justice to their roles.



Really excited to see sir in this role. He is suiting the character to the T. Graceful, charming and witty. Can't wait for the film ❤️@akshaykumar #AkshayKumar pic.twitter.com/aQJt2KwLSg — Aanchal (@Aanchal_Sengar) August 3, 2023

Back - With - Bang 🔥

Bhakt Of Mahadev in trouble is such a trouble that you will be forced to keep your head bowed down in front of everyone Everything is in the hands of Mahadev, now we ll see how Mahadev helps his devotee to get justice.#OMG2Trailer #AkshayKumar pic.twitter.com/3vBBTqzpKl — Atul Singh Shanu 🔥 (@Mafiya_Singh11) August 3, 2023

अक्षय कुमार के किरदार ने भी जीते दिल

ट्रेलर देखने के बाद एक अन्य शख्स ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, 'मुझे ओएमजी 2 का ट्रेलर बहुत पसंद आया है। अक्षय सर, पंकज त्रिपाठी और यामी सभी ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। सर को इस भूमिका में देखने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। वह आकर्षक और मजाकिया किरदार के लिए उपयुक्त हैं। फिल्म का इंतजार नहीं कर सकते।'



