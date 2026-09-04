फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Nora Fatehi Ayushmann khurrana Huma Qureshi and Shalini Passi reached in Fashion Event at Mumbai

फैशन इवेंट: नोरा फतेही ने अपने स्टाइल से किया हैरान, अलग अंदाज में नजर आए हुमा कुरैशी और आयुष्मान खुराना

Fri, 04 Sep 2026 09:02 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 04 Sep 2026 09:02 AM IST
सार

Fashion Event: कल शाम एक इवेंट में सितारों का जलवा रहा। इसमें नोरा फतेही ने अपने स्टाइल से फैंस को चौंका दिया। वहीं आयुष्मान खुराना अलग अंदाज में पहुंचे।
 

विज्ञापन
Nora Fatehi Ayushmann khurrana Huma Qureshi and Shalini Passi reached in Fashion Event at Mumbai
फैशन इवेंट में सेलेब्स का जलवा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुंबई में कल शाम एक फैशन इवेंट हुआ। इसमें नोरा फतेही, हुमा कुरैशी, आयुष्मान खुराना, शालिनी पासी जैसे कई सितारे शामिल हुए। इस इवेंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आइए डालते हैं एक नजर।
विज्ञापन


नोरा फतेही
इवेंट में नोरा फतेही अपने अलग अंदाज में पहुंचीं। उन्होंने अपने स्टाइल से वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने इस इवेंट के लिए क्रॉप टॉप और डेनिम स्कर्ट वाला आउटफिट चुना। उन्होंने अपने बालों का खास तरह से पफ बनाया था।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)


हुमा कुरैशी
इवेंट में हुमा कुरैशी ब्लैक ऑफ शोल्डर आउटफिट में पहुंचीं। उन्होंने व्हाइट ज्वेलरी और खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया। इवेंट में उन्होंने कैमरे के सामने पोज दिए।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)


आयुष्मान खुराना
आयुष्मान खुराना ग्रे आउटफिट में इवेंट में पहुंचे। उन्होंने उलझे हुए बालों और हल्की दाढ़ी वाले लुक से फैंस का ध्यान खींचा। कैमरे के सामने पोज देते हुए वह काफी खुश नजर आए।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)


शालिनी पासी
शालिनी पासी शिमरी आउटफिट में इवेंट में पहुंचीं। ऊपर से उन्होंने डेनिम जैकेट डाली हुई थी। उन्होंने अपने हाथ में मेंढक जैसा क्लच लिया हुआ था, जिस पर फैंस की नजरें टिक गईं।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Snehkumar Zala (@sneyhzala)


मीरा राजपूत
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भी इस इवेंट में शामिल हुईं। उन्होंने स्कर्ट टॉप पहना हुआ था। उन्होंने खुले बालों और लॉन्ग बूट्स से अपने लुक को पूरा किया।
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)


माहिका शर्मा
हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी इवेंट में पहुंचीं। उन्होंने फुल स्लीव शिमरी आउटफिट से फैंस का ध्यान खींचा। 
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)


कृतिका कामरा और गौरव कपूर
कृतिका कामरा अपने पति गौरव कपूर के साथ इवेंट में पहुंचीं। कृतिका अपने पति के साथ काफी खुश थीं। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर कैमरे के सामने पोज दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed