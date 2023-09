सिनेमा के शौकीनों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स एक बढ़िया ठिकाना है। फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक का यहां जबर्दस्त जखीरा है। अब खुशखबरी यह है कि यह प्लेटफॉर्म अब पहले से और भी ज्यादा मनोरंजक होने जा रहा है। जी हां! नेटफ्लिक्स ने यश राज फिल्म्स (YRF) संग साझेदारी कर ली है। कहा जा सकता है कि अब एक नए ब्लॉकबस्टर युग की शुरुआत होने वाली है।

Netflix and Yash Raj Films join forces to bring a new era of blockbusters! Coming soon! @NetflixIndia pic.twitter.com/i2TeJutOxK