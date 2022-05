Photos: दोस्त की शादी में पत्नी राधिका पंडित संग पहुंचे ‘केजीएफ 2’ स्टार यश, तस्वीरें जीत लेंगी आपका दिल

'केजीएफ चैप्टर 2' की सफलता ने कन्नड अभिनेता यश को पैन इंडिया स्टार बना दिया है। इस फिल्म में यश बेशक लीड रोल में थे लेकिन उनकी छवि एक मॉन्स्टर की दिखाई गई, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया। यश फिल्म की इस सफलता के बाद अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, जिसकी झलक उनकी तस्वीरों और वीडियो में देखने को मिल रही है। वहीं, हाल ही में अभिनेता अपने दोस्त की शादी में पहुंचे। इस मौके की तस्वीरें भी सामने आई हैं।

यश अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ दोस्त चेतन की शादी में मैसूर पहुंचे। इस मौके की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें सुपरस्टार को देखकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शादी के वेन्यू में यश की एक झलक पाने के लिए लोग काफी बेताब हैं। इस दौरान अभिनेता के आसपास भारी भीड़ है। बाकी की तस्वीरों में यश और राधिका दूल्हे राजा के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यश ने दोस्त चेतन का चेहरा पकड़ रखा है। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

yash and radhika came to mysore, sara convention hall and I'm crying my heart out because i wasn't invited to that wedding whereas my friend who was there got to shake yash's hand😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/2wZj9t8FM2